Дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров’ям: "Жодні ліки не допомагають"

Так, у Stories дівчина розповіла, що після багатьох років у неї знову загострився цистит.

"У мене гострий напад циститу. 5 років у ремісії та рецидиві. Насамперед дуже сильно боляче психологічно. Жодні ліки не допомагають чи дуже на мало", - поділилася зі своїми фоловерами Репяхова.

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Також вона поділилася знімком із лікарняної палати. Щоправда, блогерка не уточнила, це архівне фото чи ні.

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Як зазначила дружина Віктора Павліка, зважаючи на все, стару хворобу спровокували нерви. Справа в тому, що вже більше року Катерина шукає причину затримки мовлення 3-річного сина Михайла, а нещодавно сильно перенервувала через результати генетичного тесту.

"От таким боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала, що зараз моє здоров'я просто "полетіло". Бережіть свою нервову систему", - порадила блогерка своїм підписникам.

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Що відомо про захворювання Катерини Репяхової

Блогерка неодноразово розповідала своїм фоловерам, що раніше дуже часто її мучили напади циститу. Вона шукала лікування по всьому світу та знайшла у Німеччині.

Близько 6 років тому їй зробили спеціальне щеплення від нього, яке необхідно кілька разів повторювати.

"Як пройде запалення, знову робитиму щеплення", - зазначила Репяхова.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павліка

Молода мама вже більше року намагається дізнатися про причину затримки мовлення у сина Михайла. Репяхова ділиться в мережі всіма етапами корекційної роботи, які вона проходить із дитиною, а також обстеженнями та аналізами.

Дружина Віктора Павліка відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину, чому її дитина досі нормально не говорить. До речі, тільки МРТ Михайла розшифровували 6 разів.

Віктор Павлік із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як виявилось, причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи то іншу інфекцію.

Нещодавно дівчина отримала результати генетичного тесту, через що дуже переживала, тому що довго не могла отримати відповіді на свої запитання.

Також вона проконсультувалася з лікарем-нутриціологом. Перед цим дитина здала необхідні аналізи, у тому числі генетичний аналіз калу. Тепер Репяхова ретельно стежить за харчуванням дитини, оскільки хлопчик має непереносимість лактози.

Катерина Репяхова з Віктором Павліком та їхнім сином (фото: instagram.com/repyahovakate)