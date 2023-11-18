Дружина відомого українського актора померла від рідкісної хвороби: "Руки й ноги віднімалися"

Від чого померла дружина Олексія Вертинського

За словами знаменитості, його покійна дружина страждала від рідкісної невиліковної хвороби.

Олексій Вертинський (фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_)

"Таня померла і після неї, на жаль, у мене не було кохання. Навіть закоханості не було. Це прикро. Так, є приємні люди, приятелі. Але кохання вже… ні. А може це штучний товар, якого не може бути достатньо. Тетяна помирала страшною хворобою, бічний аміотрофічний склероз. Вщухала потроху. Руки й ноги віднімалися. На травинку перетворилася. Але я цю травинку до останнього тягнув на собі. Одягав, годував. Зворушливо все. Цілком можливо, що я так вигорів разом із нею. Так не хотів, щоб вона помирала. Хотілося, щоб вона мене пережила. Була молодша за мене на 11 років. Це несправедливо. Ксюша (донька) ще була студенткою. Важко їй без мами", - поділився він.

Олексій Вертинський (фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_)

Олексій також розповів, що його рятує від самотності.

"Я справді самотній. Я про це багато думаю, чому так сталося. А найжахливіше, що мені не хочеться нічого змінювати: ні в собі, ні в оточенні. Абсолютно. Я до цього звикнути не можу. Ну як так можна? Весь час ховатися від людей. Робота завжди рятує. Мене це відволікає", - сказав артист.

До слова, актор був у шлюбі чотири рази, але єдиною музою для нього стала покійна дружина Тетяна, яка народила йому доньку Ксенію.

Олексій Вертинський з донькою та онукою (фото: instagram.com/kseniyavertinska)

Після смерті мами дівчина намагалася впоратись з такою втратою по-своєму.

У 22 роки у неї лише починалася її кар’єра, тому вона багато грала в театрі, щоб спрямувати весь свій біль у виступи, бо їй не вдавалося довго перебувати у квартирі, де вони жили разом їх мамою.

Ксенія Вертинська з мамою (фото: instagram.com/kseniyavertinska)