Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото

На світлинах вона постала в оригінальній чорній сукні з оксамиту. Примітно, що вбрання було асиметричного крою - з одним рукавом і глибоким розрізом, завдяки якому дружина спортсмена змогла продемонструвати стрункі ноги.



Дружина Усика показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Також Катерина Усик доповнила спокусливу сукню відкритими босоніжками на високих підборах і декором у вигляді бантів.



Катерина Усик продемонструвала стрункі ноги на фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершити образ для фотосесії вона вирішила розпущеним волоссям і легким, ледь помітним макіяжем.



Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини українського боксера тут же почали коментувати стильні фото, а також ставити смайлики у вигляді "вогню":

"Вау! Неймовірна"

"Ці ноги!"

"Wow".



Катерина та Олександр Усікі (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, Катерина та Олександр познайомилися ще в шкільні роки. До 1999 року майбутня зірка боксу жив у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму. Тоді дівчина не розглядала спортсмена-початківця як супутника життя.

Однак уже 2009 року молоді люди одружилися, а 2010 року в них народилася донька.

До 2014 року сім'я Усика проживала в Криму, але після анексії півострова переїхала в Київську область.

Катерина та Олександр Усики виховують четверо дітей: Єлизавета (2010 р. н.), Кирило (2013 р. н.), Михайло (2015 р. н.) і Марія (2024 р. н.).

У соціальних мережах дружина Усика часто ділиться своїм повсякденним життям і багатьма особистими моментами. Так, у січні вона показала милі сімейні фото спортсмена з дітьми.

Також у січні виповнився рік наймолодшій доньці Марії. У зв'язку з цим блогерка показала, як виросло малятко.

Періодично Катерина Усик публікує стильні фотосесії в трендових вбраннях, а також оригінальні. Нещодавно вона поділилася зі своїми фоловерами незвичними чорно-білими фото, зробленими крізь мокре скло з краплями дощу. Таким чином створюється враження, що вона перебуває в душі.



Подружжя понад 15 років разом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)