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Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото

Вівторок 11 лютого 2025 11:25
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Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина, яка часто підтримує його під час поєдинків, поділилася зі своїми фоловерами новими фото в досить відвертій сукні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

На світлинах вона постала в оригінальній чорній сукні з оксамиту. Примітно, що вбрання було асиметричного крою - з одним рукавом і глибоким розрізом, завдяки якому дружина спортсмена змогла продемонструвати стрункі ноги.
Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото
Дружина Усика показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Також Катерина Усик доповнила спокусливу сукню відкритими босоніжками на високих підборах і декором у вигляді бантів.
Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото
Катерина Усик продемонструвала стрункі ноги на фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершити образ для фотосесії вона вирішила розпущеним волоссям і легким, ледь помітним макіяжем.
Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини українського боксера тут же почали коментувати стильні фото, а також ставити смайлики у вигляді "вогню":

  • "Вау! Неймовірна"
  • "Ці ноги!"
  • "Wow".

Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото
Катерина та Олександр Усікі (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, Катерина та Олександр познайомилися ще в шкільні роки. До 1999 року майбутня зірка боксу жив у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму. Тоді дівчина не розглядала спортсмена-початківця як супутника життя.

Однак уже 2009 року молоді люди одружилися, а 2010 року в них народилася донька.

До 2014 року сім'я Усика проживала в Криму, але після анексії півострова переїхала в Київську область.

Катерина та Олександр Усики виховують четверо дітей: Єлизавета (2010 р. н.), Кирило (2013 р. н.), Михайло (2015 р. н.) і Марія (2024 р. н.).

У соціальних мережах дружина Усика часто ділиться своїм повсякденним життям і багатьма особистими моментами. Так, у січні вона показала милі сімейні фото спортсмена з дітьми.

Також у січні виповнився рік наймолодшій доньці Марії. У зв'язку з цим блогерка показала, як виросло малятко.

Періодично Катерина Усик публікує стильні фотосесії в трендових вбраннях, а також оригінальні. Нещодавно вона поділилася зі своїми фоловерами незвичними чорно-білими фото, зробленими крізь мокре скло з краплями дощу. Таким чином створюється враження, що вона перебуває в душі.
Дружина Усика зачарувала новим образом у спокусливій сукні: стильні фото
Подружжя понад 15 років разом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Раніше ми розповіли, як змінилася дружина Усика після народження четвертої дитини.

Також дружина Усика показала трендовий образ зі стьобаною курткою.

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