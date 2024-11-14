Дружина Тімура Мірошниченко шокувала несподіваною заявою: "Я - мати-одиначка"

Як відомо, влітку вони з чоловіком забрали з дитячого будинку 8-річну дівчинку, проте процес удочеріння затягнувся, і Тімур досі офіційно не є батьком дівчинки.

"Оформила у нотаріуса згоду на усиновлення своєї дитини. Це у нас починається другий етап. Щодо Ангеліни я - мати-одиначка. Зараз збираємо пакет документів для органів опіки, щоб вони дозволили чоловікові усиновити дитину дружини", - поділилася подробицями Мірошниченко.

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Також вона зазначила, що потім буде суд.

"Після цього окрема судова справа про внутрішньосімейне усиновлення. Тімур стане батьком десь за півроку. А поки що записаний у свідоцтві "зі слів матері", - зазначила адвокат.

Пара зважилася на таку складну процедуру через надмірну зайнятість ведучого.

"Звучить складно, але все це було легше, ніж Тімуру на три місяці відмовитися від усіх відряджень заради школи усиновлювачів", - наголосила Інна Мірошниченко.

Інна та Тімур Мірошниченки з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

Зазначимо, що пара виховує 4-х дітей: біологічних - Мію та Марко, а також усиновлених Марселя та Ангеліну.

Після початку повномасштабного вторгнення Інна та Тімур зважилися на усиновлення дитини. Пара разом відвідувала школу усиновлювачів та у червні 2023 року здійснила задумане - взяла з дитбудинку в Житомирі 2-річного хлопчика Марселя.

А вже восени минулого року Інна заявила, що усиновлюватиме другу дитину. Вона знову пішла на спеціальні курси, за результатами яких їм дозволили удочерити дівчинку 8 років без соціальної історії.

Ангеліна (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Влітку 2024 пара натякнула, що вони вже знаходяться на фінішній прямій, а в червні показали Ангеліну, з якою познайомилися спочатку по відеозв'язку. Дівчинка жила в Польщі, оскільки після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона знаходилася.

Потім пара розповідала про складний період адаптації прийомних дітей у новій родині.

Також Інна пояснила, чому її доньки пішли до різних класів.

Інна та Тімур Мірошниченко з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)