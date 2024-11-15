Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає

Багатодітна мати розповіла, що після народження кожної дитини набирала приблизно 9-12 кг. Також її вага змінювалась через стрес під час початку повномасштабного вторгнення.

"Перше фото - зараз. Інші - після пологів, вагітностей, набору ваги та під час стресу. Після трьох пологів я набирала по 9-12 кг. Але дряблість тіла мене не влаштовувала, і я через 2 місяці вже працювала в залі. Найбільше ваги побільшало на початку 2022 року - ці стресові +7 кг були для мене просто жахливими", - чесно розповіла блогерка.

Христина Решетнік до схуднення (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вона зазначила, що вже 15 років займається спортом - ходить у зал та на тренування.

"Я останні 15 років займаюся спортом, люблю зал та тренування, розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, а й внутрішня впевненість у собі, яка так важлива для жінки", - підкреслила дружина Решетніка.

Христина Решетнік після схуднення (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як відреагували у мережі

Фоловери Христини Решетнік відразу почали коментувати публікацію. Одні похвалили дружину телеведучого, а інші підкреслили, що, маючи двох дітей і більше, як правило, мамам складно знайти вільний час на себе:

"Крутий результат! Супермама! Надихаєш!"

"Красуня. Не перестаю захоплюватися вами"

"Шикарна"

"Спорт не тільки для зовнішності. Мотивуєте"

"Добрий день, не вводьте в оману багатьох жінок. Із трьома дітьми після пологів через два місяці до спортзали. Багатьом звичайним українським жінкам це не доступно, як би не хотілося".

Христина та Григорій Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Зазначимо, що Григорій та Христина одружилися у 2010 році. Разом вони виховують трьох синів: 11-річного Івана, 7-річного Дмитра та 4-річного Олександра. Пара неодноразово заявляла, що мріє також про доньку.

До речі, подружжя замислювалося і про усиновлення дитини після початку великої війни. Нещодавно Христина Решетнік чесно висловилася про це у своєму блозі.

Решетніки з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)