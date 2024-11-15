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Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає

П'ятниця 15 листопада 2024 11:26
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Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника Христина показала у мережі чесні знімки, як виглядала до схуднення та після.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію знаменитості в Instagram.

Багатодітна мати розповіла, що після народження кожної дитини набирала приблизно 9-12 кг. Також її вага змінювалась через стрес під час початку повномасштабного вторгнення.

"Перше фото - зараз. Інші - після пологів, вагітностей, набору ваги та під час стресу. Після трьох пологів я набирала по 9-12 кг. Але дряблість тіла мене не влаштовувала, і я через 2 місяці вже працювала в залі. Найбільше ваги побільшало на початку 2022 року - ці стресові +7 кг були для мене просто жахливими", - чесно розповіла блогерка.

Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядаєДружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає

Христина Решетнік до схуднення (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вона зазначила, що вже 15 років займається спортом - ходить у зал та на тренування.

"Я останні 15 років займаюся спортом, люблю зал та тренування, розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, а й внутрішня впевненість у собі, яка так важлива для жінки", - підкреслила дружина Решетніка.

Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядаєДружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає

Христина Решетнік після схуднення (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як відреагували у мережі

Фоловери Христини Решетнік відразу почали коментувати публікацію. Одні похвалили дружину телеведучого, а інші підкреслили, що, маючи двох дітей і більше, як правило, мамам складно знайти вільний час на себе:

  • "Крутий результат! Супермама! Надихаєш!"
  • "Красуня. Не перестаю захоплюватися вами"
  • "Шикарна"
  • "Спорт не тільки для зовнішності. Мотивуєте"
  • "Добрий день, не вводьте в оману багатьох жінок. Із трьома дітьми після пологів через два місяці до спортзали. Багатьом звичайним українським жінкам це не доступно, як би не хотілося".

Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає

Христина та Григорій Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Зазначимо, що Григорій та Христина одружилися у 2010 році. Разом вони виховують трьох синів: 11-річного Івана, 7-річного Дмитра та 4-річного Олександра. Пара неодноразово заявляла, що мріє також про доньку.

До речі, подружжя замислювалося і про усиновлення дитини після початку великої війни. Нещодавно Христина Решетнік чесно висловилася про це у своєму блозі.

Дружина Решетніка вразила сміливими фото до та після схуднення: як вона виглядає

Решетніки з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Раніше Григорій Решетнік розповів про хворобу, через яку з нього знущалися в дитинстві.

Також дружина Решетніка похвалилася здійсненням мрії та нарвалася на хейт.

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