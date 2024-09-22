Дружина Остапчука "шле прокльони" підписникам. Бажає безпліддя та називає "жабами" (фото)

Замість цього вона вступає з хейтерами в дискусії, а також бажає дітям тих, хто пише їй погані коментарі, безпліддя.

Катерина Полтавська - третя дружина ведучого Володимира Остапчука, яка нині чекає на первістка та нерідко отримує хейт від підписників. Втім, блогерка вирішила не ігнорувати негативні коментарі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи та коментарі, які дружина Остапчука залишає на своїй сторінці в TikTok .

Що пише Полтавська

Так, у своїх дописах обраниця скандального шоумена зазвичай ділиться "фемілі-луками" й кадрами зі свого життя. І майже під кожним відео з'являються коментатори, які критикують Катерину.

Зокрема, дружині Остапчука нагадують, що вона вже не перша його пасія. Окрім цього, хейтери дорікають їй тим, що вона молодша за свого чоловіка й нібито "нічого не робить", а при цьому заводить дітей.

"Ви ж бачите, як вас не люблять! Я хочу побажати бути на місці першої дружини Остапчука! Може прийде розум", - написала одна з юзерок.

У відповідь на це Катерина написала власне "побажання". І було воно в такому ж тоні, як і коментар, що її спровокував.

"А я бажаю вам, щоб ваші діти були безплідними", - написала дружина Остапчука.

Як дружина Остапчука реагує на хейт (скріншоти)

Коли ж інші коментатори підтримують блогерку, вона теж відповідає. І не забуває нагадати, що думає про хейтерів. Їх дружина Остапчука називає "жабами".

Що пише дружина Остапчука (скріншоти)

Також Катерина заявляє, що не буде мовчати й ігнорувати критику. Адже вона планує "бити у відповідь".

"У моєму оточенні класні жінки, але в мережі за анонімними сторінками дійсно ховається багато жаб нещасних", - пише блогерка.

Коментарі Полтавської (скріншот)

Ба більше, якщо юзери пишуть дружині Остапчука, що та "поводиться неадекватно", вона говорить про "повернення зла". На думку блогерки, якщо люди пишуть щось погане вагітній жінці, то це "відображається" на тому, хто дозволяє собі подібні коментарі.

Чому критикують дружину Остапчука

Нагадаємо, Катерина - третя дружина ведучого. Його перша обраниця народила від нього двох дітей, а потім він пішов від неї і підтвердив розлучення. Друга дружина Остапчука - Христина Горняк.

Остапчук з першою дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

І у 2022 році стало відомо, що шоумен розлучається вже з другою дружиною. На тлі цього одразу з'явилася інформація про роман Остапчука з новою пасією.

Остапчук і його друга дружина (фото: instagram.com/kristygor)

Нею виявилася Полтавська, яка молодша за нього на 15 років. Через усе це обраниці ведучого нерідко "прилітає" за те, що вона "забрала чоловіка з родини".