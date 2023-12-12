"Дружина може пишатися". Анатолій Анатоліч випадково засвітив пікантну частину тіла: курйозне відео

Анатолій Анатоліч засвітив пікантну частину тіла

Так, на відео потрапив момент, як шоумен одягає спідню білизну.

Саме у цю секунду можна помітити, що він засвітив свою інтимну частину тіла.

"Сьома ранку. Поки сім'я спить. Це час для бігунів", - підписав ролик Анатолій Анатоліч.

Перш ніж чоловік встиг видалити stories, фанати оперативно зробили запис екрану і відправили це блогеру-пліткарю Богдану Беспалову.

"Анатолій Анатоліч випадково засвітив піструна у своєму ранковому інстаграмі. А може і не випадково. Дружина Анатоліча може пишатися", - написав він у своєму Telegram-каналі.