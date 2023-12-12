"Дружина може пишатися". Анатолій Анатоліч випадково засвітив пікантну частину тіла: курйозне відео

Український ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч потрапив у курйозну ситуацію. Він показав прихильникам свою ранкову рутину, однак в якийсь момент забув, що записує це на відео, і випадково "спалив" інтимне місце.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories знаменитості, яку залив у свій Telegram-канал блогер Богдан Беспалов.

Анатолій Анатоліч засвітив пікантну частину тіла

Так, на відео потрапив момент, як шоумен одягає спідню білизну.

Саме у цю секунду можна помітити, що він засвітив свою інтимну частину тіла.

"Сьома ранку. Поки сім'я спить. Це час для бігунів", - підписав ролик Анатолій Анатоліч.

Перш ніж чоловік встиг видалити stories, фанати оперативно зробили запис екрану і відправили це блогеру-пліткарю Богдану Беспалову.

"Анатолій Анатоліч випадково засвітив піструна у своєму ранковому інстаграмі. А може і не випадково. Дружина Анатоліча може пишатися", - написав він у своєму Telegram-каналі.