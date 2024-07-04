Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і Повалій

Українська ведуча, дружина Дмитра Гордона, Олеся Бацман назвала зрадниць України Ані Лорак і Таїсію Повалій жадібними та нерозумними жінками.
Що журналістка думає про таких персон та як про них говорить її чоловік Гордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Відповідаючи на питання, Олеся зазначила, що вони з Дмитром не пропонували провести інтервʼю жодному зі зрадників України. Вона додала, що, на її думку, відступники гірше за ворогів.
"Лорак вона і нерозумна і жадібна. Це вже немає значення як вона до цього прийшла. Важке дитинство, травма з Фальосою і так далі, і так далі, але ж ми маємо результат, розумієш? Ми маємо зраду", - пояснює Бацман.
Щодо Таїсії Повалій, жінка зазначила, що вона така ж сама, як і молодша співачка. Журналістка пояснює, що всі дії артистки можна теж пояснити жагою до грошей і "невеликим розумом".
На припущення Слави, щодо того, що чоловік співачки Ігор Ліхута сильно вплинув на подальші вчинки Повалій, Олеся чітко заперечує.
"Ні, от не скажи. Там вони "обоє-рябоє",- лаконічно зазначила жінка.
Рік тому чоловік Олесі теж висловився щодо співачок. Тоді журналіст розповів, що більше не зможе слухати пісні багатьох артистів і відмітив Повалій.
Він нагадав, що співачка виступала на "Новогоднем огоньке" в Росії з піснею "Червона рута" і додав, що він не розуміє як можна до такого дійти.
Щодо Ані Лорак, Дмитро зазначав, що тяжка доля співачки не виправдовує її дій. Ведучий прирівняв спосіб її життя до тваринного, додавши, що про неїї говорити - немає сенсу. Тоді Гордон назвав Лорак "безголовою, бездушною, надувною лялькою".
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При створенні матеріалу було використано джерела: Інтервʼю з Олесею Бацман на YouTube-каналі Слави Дьоміна та інтервʼю з Дмитром Гордоном на YouTube-каналі "В гостях у Дмитра Гордона".