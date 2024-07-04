Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і Повалій

Відповідаючи на питання, Олеся зазначила, що вони з Дмитром не пропонували провести інтервʼю жодному зі зрадників України. Вона додала, що, на її думку, відступники гірше за ворогів.

Олеся Бацман (фото: instagram.com/alesiabatsman)

Слава поділився, що хотів би взяти інтервʼю у зрадниці Лорак аби зрозуміти, чи Кароліна просто "не мудра" і вірить російській владі, чи все ж таки вона зреклася України через гроші.

На це Олеся чітко відповіла, що випадок співачки - "два в одному".

"Лорак вона і нерозумна і жадібна. Це вже немає значення як вона до цього прийшла. Важке дитинство, травма з Фальосою і так далі, і так далі, але ж ми маємо результат, розумієш? Ми маємо зраду", - пояснює Бацман. Олеся Бацман і Дмитро Гордон (фото:instagram.com/alesiabatsman) Щодо Таїсії Повалій, жінка зазначила, що вона така ж сама, як і молодша співачка. Журналістка пояснює, що всі дії артистки можна теж пояснити жагою до грошей і "невеликим розумом". На припущення Слави, щодо того, що чоловік співачки Ігор Ліхута сильно вплинув на подальші вчинки Повалій, Олеся чітко заперечує. "Ні, от не скажи. Там вони "обоє-рябоє",- лаконічно зазначила жінка.