Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижили

Денис Повєткін, харківський блогер та друг Анни Жук , вийшов на зв'язок у соцмережах після страшної новини про її загибель . Він висловився про стан чоловіка блогерки та її сина, які разом з нею їхали в авто та потрапили в ДТП.

Що говорить друг родини

Денис зазначив, що сина блогерки разом із чоловіком доставили в реанімацію. Дитині, за його словами, вже зробили операцію, а обранець зірки соцмереж має найближчим часом вийти з-під наркозу.

"Дитину доставили в реанімацію з відкритим переломом ноги. Вова також в реанімації, живий, з переломами пальців і рук. Побило дуже сильно", - сказав Повєткін.

"Чоловік в реанімації, має вже виходити з-під наркозу. Дитина також після операції. Заїду до лікарні і навідаю. Залишилось, на жаль, троє дітей. Якось так..." - додав він.

Денис Повєткін (скриншот)

Окрім того, він висловився і про саму Анну.

"Аня загинула на місці. Це була дуже світла людина, яка спілкувалася з моєю мамою, дружила з моєю родиною, зі мною. Людина, яка мене підтримувала. Ми добре товаришували. Вона великій кількості людей допомагала, так само як і я, в Харкові та області. Сьогодні її не стало", - зазначив інфлюенсер.

Зробити усі ці заяви Повєткін вирішив на тлі чуток, які почали розповсюджуватися у мережі. Зокрема, деякі юзери стали припускати, нібито чоловік та дитина Анни померли у лікарні. Він звернувся до юзерів із проханням не розповсюджувати хибну інформацію та не вводити інших в оману.

Денис Повєткін був другом Анни Жук (скриншот)

Як відомо, Анна Жук загинула внаслідок ДТП, яке сталося на трасі Харків-Київ. Вона разом із чоловіком та сином їхала на день народження до доньки своєї подруги і блогерки Стасі Макєєвої. Денис Повєткін та інші їхні друзі також їхали туди, проте він добрався до потрібного місця раніше, а Анна з сім'єю виїхали пізніше. І ця поїздка стала для блогерки летальною.

"Був запланований класний день народження... Я хотів дорогий подарунок. Я вам це все кажу для того, щоб не розповсюджувалися різні чутки щодо того, що Вова помер у лікарні, дитина також померла у лікарні. Я кажу: "Ідіть на*уй". Дітей буду підтримувати. Завтра виїжджаю до Харкова, буду підтримувати і допомагати. Я людина, яка не відвертається від людей у момент біди", - також підкреслив друг родини.

Денис Повєткін висловився про загибель Анни Жук (скриншот)

Що відомо про Анну Жук

Це була популярна харківська блогерка та мати трьох синів. У соцмережах вона активно розповідала про своє життя, і за її сторінкою в Instagram стежило майже 400 тисяч підписників.

Інфлюенсерка долучалася до різноманітних благодійних проєктів, зокрема спрямованих на підтримку жінок, а також проводила майстер-класи і тренінги, була активною гостею на інтерв'ю і подкастах. У блозі дівчина активно демонструвала проукраїнську позицію.

Що стосується чоловіка Анни, то він молодший за неї на 14 років. Родина проживає у Харкові.

Волонтерством активно Жук зайнялася у період повномасштабної російсько-української війни. Наприклад, у 2023 році вона приїхала до Херсона, де рятувала життя пенсіонерів і тварин. За активну громадянську позицію блогерка отримала відзнаку "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ. Анні було 39 років.

Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Родина Анни Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)