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Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижили

Субота 25 січня 2025 10:00
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Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижили Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)
Автор: Любов Блажко

Денис Повєткін, харківський блогер та друг Анни Жук, вийшов на зв'язок у соцмережах після страшної новини про її загибель. Він висловився про стан чоловіка блогерки та її сина, які разом з нею їхали в авто та потрапили в ДТП.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Що говорить друг родини

Денис зазначив, що сина блогерки разом із чоловіком доставили в реанімацію. Дитині, за його словами, вже зробили операцію, а обранець зірки соцмереж має найближчим часом вийти з-під наркозу.

"Дитину доставили в реанімацію з відкритим переломом ноги. Вова також в реанімації, живий, з переломами пальців і рук. Побило дуже сильно", - сказав Повєткін.

"Чоловік в реанімації, має вже виходити з-під наркозу. Дитина також після операції. Заїду до лікарні і навідаю. Залишилось, на жаль, троє дітей. Якось так..." - додав він.

Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижили

Денис Повєткін (скриншот)

Окрім того, він висловився і про саму Анну.

"Аня загинула на місці. Це була дуже світла людина, яка спілкувалася з моєю мамою, дружила з моєю родиною, зі мною. Людина, яка мене підтримувала. Ми добре товаришували. Вона великій кількості людей допомагала, так само як і я, в Харкові та області. Сьогодні її не стало", - зазначив інфлюенсер.

Зробити усі ці заяви Повєткін вирішив на тлі чуток, які почали розповсюджуватися у мережі. Зокрема, деякі юзери стали припускати, нібито чоловік та дитина Анни померли у лікарні. Він звернувся до юзерів із проханням не розповсюджувати хибну інформацію та не вводити інших в оману.

Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижили

Денис Повєткін був другом Анни Жук (скриншот)

Як відомо, Анна Жук загинула внаслідок ДТП, яке сталося на трасі Харків-Київ. Вона разом із чоловіком та сином їхала на день народження до доньки своєї подруги і блогерки Стасі Макєєвої. Денис Повєткін та інші їхні друзі також їхали туди, проте він добрався до потрібного місця раніше, а Анна з сім'єю виїхали пізніше. І ця поїздка стала для блогерки летальною.

"Був запланований класний день народження... Я хотів дорогий подарунок. Я вам це все кажу для того, щоб не розповсюджувалися різні чутки щодо того, що Вова помер у лікарні, дитина також померла у лікарні. Я кажу: "Ідіть на*уй". Дітей буду підтримувати. Завтра виїжджаю до Харкова, буду підтримувати і допомагати. Я людина, яка не відвертається від людей у момент біди", - також підкреслив друг родини.

Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижили

Денис Повєткін висловився про загибель Анни Жук (скриншот)

Що відомо про Анну Жук

Це була популярна харківська блогерка та мати трьох синів. У соцмережах вона активно розповідала про своє життя, і за її сторінкою в Instagram стежило майже 400 тисяч підписників.

Інфлюенсерка долучалася до різноманітних благодійних проєктів, зокрема спрямованих на підтримку жінок, а також проводила майстер-класи і тренінги, була активною гостею на інтерв'ю і подкастах. У блозі дівчина активно демонструвала проукраїнську позицію.

Що стосується чоловіка Анни, то він молодший за неї на 14 років. Родина проживає у Харкові.

Волонтерством активно Жук зайнялася у період повномасштабної російсько-української війни. Наприклад, у 2023 році вона приїхала до Херсона, де рятувала життя пенсіонерів і тварин. За активну громадянську позицію блогерка отримала відзнаку "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ. Анні було 39 років.

Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижилиАнна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Загибель Анни Жук. Друг сімʼї розповів про стан її чоловіка та сина, які дивом вижилиРодина Анни Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Стася Макеєва зі сльозами розкрила нездійсненну мрію подруги-блогерки Анни Жук.

Також у поліції розповіли деталі моторошної ДТП, в якій загинула Жук.

Для написання матеріалу були використані джерела: відео з TikTok Дениса Повєткіна, а також інформація про Анну Жук з її соцмереж.

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