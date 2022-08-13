Дроны Autel, купленные Фондом Порошенко и волонтерами, передали бойцам ССО

"Дроны Autel, которые мы вместе с вами приобрели, переходят в надежные руки Сил Специальных Операций. Они буквально будут спасать их жизни. Здесь есть тепловизор, возможность работать ночью", - рассказал Петр Порошенко, который во время поездки на фронт встретился с бойцами ССО.

Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "дело Громад" купили для ВСУ 350 дронов Autel.

В 79-ю бригаду ДШВ Порошенко с волонтерами передал 11 итальянских бронемашин. Пятый Президент также анонсирует новые крупные контакты на закупку техники для армии.

В целом же, с 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.