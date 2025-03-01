Скандали, зради, образи. Чому Вільям і Гаррі стали ворогами: вся правда про розкол між принцами

Листопад 2018 року

На той момент у мережі вже ширилися чутки про напругу між Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Але саме тоді королівська журналістка Кеті Ніколл зробила гучну заяву: насправді конфлікт відбувався між принцами Гаррі та Вільямом.

За словами її джерел, брати посварилися на Різдво 2018 року. Причиною стало те, що Гаррі вважав, що Вільям не докладає достатньо зусиль, аби допомогти Меган освоїтися у королівській родині.

Грудень 2018

Сассекси та Кембриджі провели Різдво разом у Сандрінгемі з королевою, але уважні королівські спостерігачі помітили тривожний момент. Відео з сімейної прогулянки продемонструвало, що принц Вільям, здається, уникав спілкування з Меган. Вона намагалася заговорити з ним, але натомість він витратив купу часу, щоб поправляти свій шарф та вдавати, ніби не чує її.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Лютий 2019

Канал TLC почав рекламувати гучний документальний фільм "Кейт проти Меган: Принцеси на війні?" - і він тільки підлив масла у вогонь.

Під час фільму королівська журналістка Кеті Ніколл пояснила:

"Вільям дуже хвилювався через те, що стосунки Гаррі та Меган розвивалися так швидко. Будучи, мабуть, єдиною людиною, яка могла відверто поговорити з Гаррі, він запитав: "Ти впевнений? Все ж відбувається дуже стрімко".

"Я думаю, що це була братська порада з добрими намірами, але Гаррі сприйняв її як критику. Він дуже захищає Меган і розцінив це як недовіру з боку брата. Гаррі вирішив, що Вільям насправді не підтримує його шлюб, і з того часу їхні стосунки вже не були такими, як раніше", - також додала вона.

Крім того, у фільмі прозвучала заява королівської кореспондентки The Sun Емілі Ендрюс, яка стверджувала, що Гаррі тоді сказав Вільяму: "Ти намагаєшся зруйнувати ці стосунки ще до того, як вони почалися".

Ймовірно, саме цей момент перетворив звичайну братську напругу на справжню ворожнечу між ними.

Травень 2019

Здавалося, що ситуація між братами почала налагоджуватися. Mirror повідомив, що Кейт і Вільям відвідали новий будинок Гаррі та Меган - Frogmore Cottage. Цей візит розглядався тоді як причина пом'якшення конфлікту між братами, але це не було правдою.

Жовтень 2019

Цей місяць увійшов в історію як момент, коли Гаррі публічно визнав існування конфлікту. У документальному фільмі ITV "Гаррі та Меган: африканська подорож" він прямо сказав:

"Ми брати. Ми завжди будемо братами. Але зараз ми йдемо різними шляхами…".

Принц Гаррі та принц Вільям (фото: Getty Images)

Січень 2020

Місяць почався сенсаційною новиною - Гаррі та Меган оголосили про відмову від своїх королівських обов’язків. Це ще більше похитнуло і без того напружені братерські стосунки.

За словами джерела Us Weekly, Вільям був приголомшений рішенням та публічною заявою Гаррі й Меган. Інсайдер наголошував, що "між двома братами все ще існує розрив".

На тлі активних спекуляцій у пресі про те, що Вільям "вижив" Гаррі з сім’ї, брати випустили спільну заяву, у якій спростували подібні припущення.

Березень 2020

Офіційний виступ Меган і Гаррі разом із Вільямом і Кейт під час Дня Співдружності націй виявився напруженим.

Експерт із мови тіла Бланка Кобб проаналізувала взаємодію між двома подружжями та зазначила, що між ними "бракувало тепла, особливо з боку Кейт, яка майже не визнавала присутності Меган".

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Липень 2020

Вихід книги "У пошуках свободи" від королівських репортерів Омід Скобі та Керол Дюран ще більше загострила ситуацію. Зокрема, в книзі згадувалося, що Вільям порадив Гаррі "приділити більше часу, щоб дізнатися Меган", що молодший брат сприйняв це як образу та ворожість до його родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Серпень 2020

Попри те, що Гаррі та Вільям знову почали спілкуватися, королівський експерт Філ Дампір зазначив, що їхні розмови були "незручними та напруженими".

Березень 2021

Саме тоді вийшло резонансне інтерв’ю Гаррі та Меган Опрі. Гаррі зізнався, що їхні стосунки з Вільямом стали напруженими.

"Я люблю Вільяма, але ми йдемо різними шляхами. Наші відносини зараз - це відстань. Сподіваюся, час усе виправить", - сказав він.

За даними інсайдерів, Вільям і Кейт були шоковані звинуваченнями в інтерв’ю. Кейт, яка намагалася примирити братів, також була глибоко засмучена на тлі всього цього.

Квітень 2021

Після смерті принца Філіпа відносини братів й далі залишилися холодними. Гаррі написав особистого листа батькові, намагаючись налагодити стосунки, але ситуацію цей крок не покращив.

Принц Гаррі і Меган Маркл під час інтерв'ю Опрі (фото: Getty Images)

Липень 2021

Перед відкриттям статуї принцеси Діани Вільям і Гаррі провели ранок разом, згадуючи матір. Це створило таку собі ілюзію примирення, однак проблеми в їхніх стосунках нікуди не зникли.

Січень 2022

Гаррі оголосив про початок роботи над мемуарами, і це викликало ще більшу напругу у королівській родині.

Квітень 2022

Чоловік Меган Маркл запропонував залучити посередника для примирення з родиною, але його ініціативу не підтримали. В інтерв’ю він також не захотів відповідати, чи сумує за рідними, чи ні.

Травень 2022

Очікування виходу мемуарів Гаррі загострювало ситуацію й надалі. Однак було відомо, що брати почали спілкуватися через FaceTime, і це давало надію на те, що зв'язок між ними врешті відновиться.

Вересень 2022

Смерть королеви Єлизавети II на деякий час змусила братів знову з’явитися разом на публіці, але чи стало це кроком до примирення - залишалося під питанням.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Грудень 2022

Цей місяць став одним із найважчих для стосунків Гаррі та Вільяма. Брати не змогли зв’язатися, коли Вільям і Кейт були в офіційній поїздці до Бостона, а Гаррі та Меган випустили трейлери своїх документальних серіалів для Netflix. Перший трейлер вийшов під час цієї поїздки, і хоча серіал мав багато моментів, присвячених заручинам Гаррі та Меган, у ньому був також момент, що стосувався Вільяма та Чарльза.

Гаррі сказав, що у родині іноді виникає спокуса робити вибір не за серцем, а за обставинами, і згадав маму, яка завжди слухала своє серце.

Січень 2023

Мемуари принца Гаррі, "Запасний", стали справжньою бомбою. Гаррі звинуватив свого брата Вільяма у нападі під час сварки щодо Меган Маркл. Він описав момент, коли Вільям накинувся на нього та повалив на підлогу.

Після публікації книги джерела повідомили, що Вільям не має наміру розмовляти з Гаррі, і вже змирився з тим, що втратив брата - і, ймовірно, на все життя.

Лютий 2024

Принц Гаррі заявив про готовність взяти на себе деякі офіційні обов'язки, щоб допомогти своєму батькові на тлі його боротьби з раком. Однак джерела повідомили, що Вільям не дозволить Гаррі повернутися до королівських справ.

Принц Гаррі, принц Вільям та король Чарльз (фото: Getty Images)

Нині

За повідомленнями експертів, можливість того, що король Чарльз стане таким собі посередником, щоб сприяти перемир'ю між братами, виглядає малоймовірною.

"Звісно, Чарльз хоче, щоб Гаррі повернувся і був щасливим, а також щоб Вільям і Гаррі знову стали друзями, але він розуміє, що це навряд чи може статися", - пояснювала королівський біограф Інгрід Сьюард.