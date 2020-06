Драки в Раде стали рекламой королевского театра Бельгии: появился трейлер и афиша

Эпичные драки украинских депутатов в Верховной Раде использовали в рекламе Королевского оперного театра Ла Монне в Брюсселе, Бельгия. Для промо нового сезона 2020-2021 годов взяли нарезку самых громких потасовок в украинском парламенте.

По городу висят афиши с нашими нардепами, призывающие зрителей на открытие сезона Once Upon Now ("Однажды сейчас"). Кроме того, театр выпустил трейлер, пишет издание The Бабель.

На афишу попала драка депутата от партии "Свобода" Игоря Мирошниченко с коллегой из КПУ в апреле 2014 года. Тогда стычка свободовцев и коммунистов через несколько секунд переросла в массовую потасовку.

Драки в Раде использовали для рекламы оперного театра в Бельгии (фото: thebabel.com.ua)

Фото драк из Рады также используются на сайте Ла Монне для обложки афиши сезона.

Создатели промокомпании нового сезона объяснили, что мир входит в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире. Именно для такой тематики взяли драки наших депутатов.

Драки в Раде стали рекламой театра в Бельгии (фото: thebabel.com.ua)

В трейлер театра попал момент, когда Арсения Яценюка пытались вынести с букетом роз, забрасывание тогда спикера Владимира Литвина яйцами, сцена, где регионала Олега Царева удерживают несколько нардепов и прочие интересные моменты из жизни Верховной Рады Украины.

Драки в Раде использовали для рекламы театра в Бельгии (видео: YouTube/La Monnaie Season 20/21)

Интересно, что драку свободовца Игоря Мирошниченко с коллегой из КПУ еще в 2016-м брал для афиши китайский панк-рок фестиваль Full Punk Day в городе Гуанчжоу.

Украинские депутаты не первый раз становятся мировыми знаменитостями (фото: mignews.com.ua)

