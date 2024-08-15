"Дозволяють собі такі жарти": alyona alyona обурилася через фальшивий донат

alyona alyona розповіла про несправжній донат

У пості у соцмережах зірка зазначила, що вхід на концерт був для безкоштовним для місцевих жителів. Прийшло багато людей, у числі яких близько 500 українців. Тоді, як пояснила Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки), хтось дав її бек-вокалістці Вероніці жменю з тисячами гривень і попросив передати як донат на ЗСУ.

Артистка розповіла про інцидент на концерті (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Наразі в мене триває збір на допомогу 95 десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на 2 мобільні РЕБ для встановлення на тягачі. В той день хтось під сценою дав в руки моїй бек-вокалістці Вероніці жменю тисяч гривень і попросив передати, як донат на допомогу ЗСУ. Ми дуже всі зраділи, бо якраз в мене триває збір і було дуже приємно за людську небайдужість", - висловилася знаменитість.

Проте, коли вона вирішила розповісти про це у соцмережах, хтось з українців, який був присутній на виступі, зауважив, що гроші не є справжніми.

"Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її, і виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти, в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій", - прокоментувала інцидент артистка.

Наостанок представниця України на "Євробаченні 2024" закликала свою аудиторію підтримати її збір. Окрім того, вона зауважила, що ті 7 тисяч гривень, які виявилися фальшивими, докладе із власної кишені.

"Це взагалі не проблема. Але я вірю в доброту та щирість наших українських людей. Будь ласка, не підведіть", - написала відома українка.

Реакція мережі

Користувачі не стали приховувати своє обурення з приводу цієї ситуації. Вони щиро не зрозуміли подібних жартів - і це тоді, коли в Україні триває повномасштабна війна і наші військові потребують усесторонньої підтримки. Ось деякі коментарі юзерів: