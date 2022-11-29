Дозвольте собі бути справжньою. Як подолати післяпологову депресію

Після народження дитини жінка дуже часто стикається з новим і зовсім іншим життям, зміною гормонів і може відчувати післяпологову тривогу. Післяпологова тривога - це розлад настрою, що характеризується інтенсивним занепокоєнням, пов'язаним з дитиною.
Як подолати цей стан розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.
Післяпологова тривога може проявлятися різними способами: через ваші думки, фізичне тіло та дії.
Кожна мама турбується, чи дихає її дитина, перевіряє кілька разів на ніч чи не закрив малюк собі носик, чи не холодно йому і т.д.
Симптоми післяпологової депресії
постійна турбота;
постійні думки про погане, про те, що щось може статися з дитиною;
проблеми зі сном;
безсоння;
нездатність сидіти дома, занепокоєння;
фізичні симптоми, такі як: прискорене серцебиття, запаморочення, припливи та нудота;
плаксивість;
відсутність апетиту;
"Втрата зв'язку з об'єктивною реальністю".
Як подолати цей стан
Намагайтеся спостерігати за своїм диханням, дихайте комфортно для себе.
Дихайте та спирайтеся на реальність: огляньте місце в якому є зараз, пошукайте предмети, кольори.
Збалансоване харчування. Важливо харчуватися для отримання енергії, так матусі можуть у клопотах і не відчувати апетиту, але важливо спостерігати, коли й чим ви харчувалися;
Повноцінний сон.
З новонародженим спробуйте лягати спати в розумний час, щоб поспати хоч кілька годин до наступного сеансу годівлі;
можна скласти список "нагальних потреб новонародженого": харчування, перевдягання, укладання спати, тілесний контакт (носіння на руках, спілкування), заспокоєння.
Ваші невідкладні потреби: вчасно поїсти, сходити в туалет, прилягти на 15-20 хвилин кілька разів на день, достатньо спати вночі, піклуватися про здоров'я та настрій.
Партнерські потреби: спілкування, емоційний контакт (його прояв) із партнером.
Спілкування з друзями, тощо
Не стримуйте своїх почуттів, проявляйте їх.
Просіть допомоги у близьких, делегуйте обов'язки.
"Якщо ви відчуваєте тривалий час байдужість, тривогу, апатію, краще звернутися за консультацією до психотерапевта, психіатра. Дозволяйте собі бути справжньою, а не ідеальною матусею!" - наголошують лікарі.