Дозвольте собі бути справжньою. Як подолати післяпологову депресію

Після народження дитини жінка дуже часто стикається з новим і зовсім іншим життям, зміною гормонів і може відчувати післяпологову тривогу. Післяпологова тривога - це розлад настрою, що характеризується інтенсивним занепокоєнням, пов'язаним з дитиною.

Як подолати цей стан розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Післяпологова тривога може проявлятися різними способами: через ваші думки, фізичне тіло та дії.

Кожна мама турбується, чи дихає її дитина, перевіряє кілька разів на ніч чи не закрив малюк собі носик, чи не холодно йому і т.д.

Симптоми післяпологової депресії

постійна турбота;

постійні думки про погане, про те, що щось може статися з дитиною;

проблеми зі сном;

безсоння;

нездатність сидіти дома, занепокоєння;

фізичні симптоми, такі як: прискорене серцебиття, запаморочення, припливи та нудота;

плаксивість;

відсутність апетиту;

"Втрата зв'язку з об'єктивною реальністю".

Як подолати цей стан

Намагайтеся спостерігати за своїм диханням, дихайте комфортно для себе.

Дихайте та спирайтеся на реальність: огляньте місце в якому є зараз, пошукайте предмети, кольори.

Збалансоване харчування. Важливо харчуватися для отримання енергії, так матусі можуть у клопотах і не відчувати апетиту, але важливо спостерігати, коли й чим ви харчувалися;

Повноцінний сон.

З новонародженим спробуйте лягати спати в розумний час, щоб поспати хоч кілька годин до наступного сеансу годівлі;

можна скласти список "нагальних потреб новонародженого": харчування, перевдягання, укладання спати, тілесний контакт (носіння на руках, спілкування), заспокоєння.

Ваші невідкладні потреби: вчасно поїсти, сходити в туалет, прилягти на 15-20 хвилин кілька разів на день, достатньо спати вночі, піклуватися про здоров'я та настрій.

Партнерські потреби: спілкування, емоційний контакт (його прояв) із партнером.

Спілкування з друзями, тощо

Не стримуйте своїх почуттів, проявляйте їх.

Просіть допомоги у близьких, делегуйте обов'язки.

"Якщо ви відчуваєте тривалий час байдужість, тривогу, апатію, краще звернутися за консультацією до психотерапевта, психіатра. Дозволяйте собі бути справжньою, а не ідеальною матусею!" - наголошують лікарі.