UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дозвольте собі бути справжньою. Як подолати післяпологову депресію

Фото: Як жінці впоратися з післяпологовою депресією (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після народження дитини жінка дуже часто стикається з новим і зовсім іншим життям, зміною гормонів і може відчувати післяпологову тривогу. Післяпологова тривога - це розлад настрою, що характеризується інтенсивним занепокоєнням, пов'язаним з дитиною.

Як подолати цей стан розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Післяпологова тривога може проявлятися різними способами: через ваші думки, фізичне тіло та дії.

Кожна мама турбується, чи дихає її дитина, перевіряє кілька разів на ніч чи не закрив малюк собі носик, чи не холодно йому і т.д.

Симптоми післяпологової депресії

  • постійна турбота;
  • постійні думки про погане, про те, що щось може статися з дитиною;
  • проблеми зі сном;
  • безсоння;
  • нездатність сидіти дома, занепокоєння;
  • фізичні симптоми, такі як: прискорене серцебиття, запаморочення, припливи та нудота;
  • плаксивість;
  • відсутність апетиту;
  • "Втрата зв'язку з об'єктивною реальністю".

Як подолати цей стан

  • Намагайтеся спостерігати за своїм диханням, дихайте комфортно для себе.
  • Дихайте та спирайтеся на реальність: огляньте місце в якому є зараз, пошукайте предмети, кольори.
  • Збалансоване харчування. Важливо харчуватися для отримання енергії, так матусі можуть у клопотах і не відчувати апетиту, але важливо спостерігати, коли й чим ви харчувалися;
  • Повноцінний сон.
  • З новонародженим спробуйте лягати спати в розумний час, щоб поспати хоч кілька годин до наступного сеансу годівлі;
  • можна скласти список "нагальних потреб новонародженого": харчування, перевдягання, укладання спати, тілесний контакт (носіння на руках, спілкування), заспокоєння.
  • Ваші невідкладні потреби: вчасно поїсти, сходити в туалет, прилягти на 15-20 хвилин кілька разів на день, достатньо спати вночі, піклуватися про здоров'я та настрій.
  • Партнерські потреби: спілкування, емоційний контакт (його прояв) із партнером.
  • Спілкування з друзями, тощо
  • Не стримуйте своїх почуттів, проявляйте їх.
  • Просіть допомоги у близьких, делегуйте обов'язки.

"Якщо ви відчуваєте тривалий час байдужість, тривогу, апатію, краще звернутися за консультацією до психотерапевта, психіатра. Дозволяйте собі бути справжньою, а не ідеальною матусею!" - наголошують лікарі.

Читайте також, це серйозне захворювання може стати причиною безпліддя або перерваної вагітності.

Раніше ми повідомляли, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.

Читайте РБК-Україна в Google News
роды