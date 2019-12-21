Дожди и сильный ветер: погода в Украине снова резко изменится

Погода в Украине (Фото: pixabay.com)

Погода в Украине катастрофически испортится в ближайшие сутки

Погода в Украине в субботу, 21 декабря, ожидается сырая и ветреная в нескольких регионах. В западную часть страны придут дожди, а вот температура воздуха начнет опять подниматься. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что небольшое похолодание, которое охватило часть Украины, отступит и температура воздуха снова пойдет вверх. Однако придут дожди, которые усилятся сильным порывистым ветром.

"В Украине на выходных ожидается снова повышение температуры воздуха. Украинский климат, умеренно-континентальный – один из самых благоприятных. В течении дня в большинстве областей Украины ожидается +5 +10 градусов, на Западе и на Юге +7 +13 градусов. Дожди появятся в западных областях, а в воскресенье распространятся на большую часть Украины", - сообщила синоптик.

Она отметила, что ожидается также сильный и порывистый ветер, юго-западного направления.

Карта погоды

В Киеве 21 декабря ожидается сухая, но облачная погода, а дожди в столицу придут в воскресенье.

"В Киеве на выходных потеплеет до +7 +9 градусов, однако потепление ожидается с облаками и ветерком. В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей станет больше", - рассказала Диденко и предупредила, что последняя неделя года будет с осадками и ожидается похолодание.

"На предновогодней неделе у нас сначала будет тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28 декабря", - отметила Диденко.