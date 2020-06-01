Дожди начнут отступать, но не везде: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине во вторник, 2 июня, ожидается прохладная и пасмурная, дожди пройдут во многих областях страны. Запад Украины накроет сильным штормовым ветром, а температура воздуха снова начнет падать.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, на востоке страны дожди пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В Полтаве и Днепре – переменная облачность. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем ожидается от +17 до +22 градусов.

В южных областях будет сухо, без существенных осадков. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем от +17 до +20 градусов. В Крыму без осадков, ночью +9 +11 градусов, днем потеплеет до +18 +20 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью будет прохладно, от +6 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

На западе снова будет заливать дождями, местами сильные ливни. Ветер усилится, возможны штормовые порывы. Ночью будет холодно, температура опустится до +4 +6 градусов, днем столбики термометров покажут +10 +14 градусов.

В центральной части страны переменная облачность, существенные осадки не прогнозируются. Ночью от +5 до +8 градусов, днем ожидается +15 +17 градусов.

В Киеве 2 июня будет прохладно, синоптики прогнозируют дожди, возможны ливни. Ночью от +6 до +8 градусов, днем потеплеет до +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 2 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали в нескольких регионах Украины мокрый снег.

А также рассказывали о том, что синоптики ошарашили украинцев прогнозом погоды на июнь.