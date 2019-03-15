Дожди и мокрый снег: синоптики сообщили об ухудшении погоды

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине огорчит жителей нескольких регионов

Погода в Украине в пятницу, 15 марта, ожидается нестабильная. Синоптики предупреждают о дождях на западе страны, и о снеге – в восточных областях.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Синоптики прогнозируют небольшой мороз ночью, до -2 градусов. Днем в регионе прогреется до +5 +6 градусов, в Днепре до +7 градусов. Небо будет затянуто тучами и возможны осадки в виде мокрого снега.

На юге облачно с прояснениями. В ночные часы температура опустится до -2 градусов, однако днем потеплеет до +10 градусов.

В Крыму облачно. Ночью 0 +2 градуса, днем от +7 до +9 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются. Ночью температура составит 0 +1 градус, днем воздух прогреется до +9 градусов.

На западе Украины будут идти дожди. Ночью от +1 до +3 градусов. Днем ожидается +7 +9 градусов.

В центральной части страны пасмурно, возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем ожидается до +9 градусов.

В столице 15 марта без осадков, облачно с прояснениями. Ночью 0 +2 градуса, днем столбики термометров покажут +7 +9 градусов.

Погода в Украине 15 марта

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко напугала украинцев серьезным осложнением погодных условий.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о резких перепадах погоды и дали прогноз до конца недели.