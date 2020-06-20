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Дожди и грозы: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 13:02
Дожди и грозы: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет дожди и грозы

Погода в Украине в воскресенье, 21 июня, ожидается дождливая в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют кратковременные периодические дожди.

При этом меньше шансов у дождей будет на Востоке Украины, но вечером в Харьковской области и в Приазовье могут пройти небольшие осадки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, температура воздуха в Украине остается без особых изменений: днем в воскресенье +26… +30 градусов, на Западе страны - +24… +27 градусов, в восточных областях и в Днепропетровской области - до +33 градусов.

В Киеве завтра ожидаются периодические дожди с грозами, днем до +30 градусов.

Диденко также напомнила украинцам, что завтра, 21 июня, начинается астрономическое лето, короткая ночь и самый длинный день. Кроме того, завтра будет солнечное затмение.

В Украине можно будет наслаждаться "Огненным кольцом" с 8:15 до 09:30 по киевскому времени. Лучше всего теневое затмение будет видно на юге Украины.

В момент, когда Луна, находящаяся в самой дальней точке от планеты, частично скроет Солнце, "огонь" выйдет за его края. При этом на пике затмения Луна заблокирует 99,4% небесного светила.

Напомним, под Винницей ливнем "смыло" село.

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Автор: Роман Мирончук

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