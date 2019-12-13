Дождь и мокрый снег: в каких регионах ожидается непогода в Украине

Погода в Украине в субботу, 14 декабря, будет неблагоприятной для большинства областей Украины. Ожидается, что почти во всех регионах пройдет дождь и мокрый снег. При этом температура воздуха будет плюсовой. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западной части Украины ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит 6… 8 градусов тепла. В Тернопольской, Ровенской и Луцкой областях будет +5... +7.

На востоке Украины будет наблюдаться похожая ситуация. Жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей ждет дождь и мокрый снег. Температура воздуха в Харьковской и Луганской областях составит +4… +6, в Донецкой - +5… +7.

Прогноз погоды на 14 декабря (карта: meteo.gov.ua)

В северной части также дожди с мокрым снегом. В Черниговской и Сумской областях ожидается +3… +5 градусов.

В центре Украины также непогода в виде дождя и мокрого снега. В Черкасской области +5…+7, в Днепропетровской и Кировоградской - +6… +8.

На юге Украины будет теплее всего, но жителям этого региона также не удастся избежать непогоды в виде дождя. В Херсонской и Николаевской областях будет +9… +11, в Одесской области теплее всего - +10… +12 градусов.

В аннексированном Россией Крыму также ожидается дождь. В Симферополе воздух прогреется до +12 градусов.

По данным синоптиков, 14 декабря осадков не будет только в Житомирской и Винницкой областях. При этом температура воздуха там составит +4… +6 и +5… +7 градусов соответственно.

В Киеве ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет на уровне 2… 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.