Дождь с мокрым снегом накроет Украину: где будет самая мерзкая погода

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень неприятная. Страну накроет сначала проливными дождями со штормовым ветром, а потом в большинство областей ворвется мокрый снег с похолоданием.
Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.
Выходные в Украине будут относительно теплыми. Однако ожидается сильный штормовой ветер и дожди.
Как отмечает Наталка Диденко, атмосферные фронты принесут дожди в большинство областей Украины.
Мокро будет ночью и утром, а к обеду осадки прекратятся везде, кроме востока и юго-востока страны. Днем может зацепить также Черкасскую область.
"Ветер ожидается южных направлений, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха порадует. В большинстве областей ожидается теплая погода, на протяжении дня +5 +11 градусов, в южной части +10 +15 градусов", - рассказала синоптик.
В Киеве в субботу пройдет дождь, днем осадки утихнут. Температура воздуха составит +10 градусов.
В воскресенье дожди ожидаются в западных областях. В Карпатах – с мокрым снегом. Также будут осадки в южной части, в Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо.
В Киеве в воскресенье будет сухо, около +7 градусов.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильные дожди в субботу пройдут на севере, востоке и в центральных областях. В остальных умеренные и кратковременные.
Морозы ночью ожидаются только на востоке, до -3 градусов. В остальных регионах от +2 до +5 градусов. Днем прогреется до +5 +10 градусов, на юге ожидается до +14 градусов.
Карта погоды в Украине на субботу, 27 ноября
В воскресенье на западе опустится температура воздуха в ночные часы до -1 градуса. В центре и на севере от 0 до +2 градусов, в остальных регионах от +2 до +6 градусов.
Днем тепло будет только на юге, от +10 до +14 градусов. В остальных областях от +6 до +9 градусов.
Карта погоды в Украине на воскресенье, 28 ноября
В понедельник Украину накроет дождями с мокрым снегом. Снежные ливни охватят все западные области страны. Сильные дожди также пройдут в центральных областях, на севере, востоке и юге.
Температура воздуха на западе начнет падать, ночью до -1 градуса, днем +2 +4 градуса.
В остальных областях ожидается ночью от +4 до +7 градусов, днем от +7 до +12 градусов, на юге до +14 градусов.
Карта погоды в Украине на понедельник, 29 ноября
Сильное похолодание и дневные морозы, а также снег синоптики пообещали 1 декабря.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, где на выходных прогреется до +14 градусов.
А также рассказывали о том, что названа дата снегопада в Киеве.