Дождь с мокрым снегом накроет Украину: где будет самая мерзкая погода

Выходные в Украине будут относительно теплыми. Однако ожидается сильный штормовой ветер и дожди.

Как отмечает Наталка Диденко, атмосферные фронты принесут дожди в большинство областей Украины.

Мокро будет ночью и утром, а к обеду осадки прекратятся везде, кроме востока и юго-востока страны. Днем может зацепить также Черкасскую область.

"Ветер ожидается южных направлений, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха порадует. В большинстве областей ожидается теплая погода, на протяжении дня +5 +11 градусов, в южной части +10 +15 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве в субботу пройдет дождь, днем осадки утихнут. Температура воздуха составит +10 градусов.

В воскресенье дожди ожидаются в западных областях. В Карпатах – с мокрым снегом. Также будут осадки в южной части, в Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо.

В Киеве в воскресенье будет сухо, около +7 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильные дожди в субботу пройдут на севере, востоке и в центральных областях. В остальных умеренные и кратковременные.

Морозы ночью ожидаются только на востоке, до -3 градусов. В остальных регионах от +2 до +5 градусов. Днем прогреется до +5 +10 градусов, на юге ожидается до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 27 ноября

В воскресенье на западе опустится температура воздуха в ночные часы до -1 градуса. В центре и на севере от 0 до +2 градусов, в остальных регионах от +2 до +6 градусов.

Днем тепло будет только на юге, от +10 до +14 градусов. В остальных областях от +6 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 28 ноября

В понедельник Украину накроет дождями с мокрым снегом. Снежные ливни охватят все западные области страны. Сильные дожди также пройдут в центральных областях, на севере, востоке и юге.

Температура воздуха на западе начнет падать, ночью до -1 градуса, днем +2 +4 градуса.

В остальных областях ожидается ночью от +4 до +7 градусов, днем от +7 до +12 градусов, на юге до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 29 ноября

Сильное похолодание и дневные морозы, а также снег синоптики пообещали 1 декабря.