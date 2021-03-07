Эта доза шоколада может оказаться смертельной: ученые удивили заявлением

Профессор Колдуэлл утверждает, что существует токсичная доза шоколада, которая может не просто вызывать проблемы с пищеварением, но и привести к смерти. По словам ученого, в шоколаде содержится теобромин, который является растительным алкалоидом.

В небольших дозах это вещество даже полезна для организма человека. Теобромин используют в некоторых сосудосуживающих препаратах, к примеру – в составе мочегонных препаратов. Также он популярен в кулинарии.

Но вот в больших дозах теобромин может привести не только к расширению сосудов, но и к усиленному мочевыделению, что вызовет ускоренное сердцебиение, повышенное потоотделение, дрожь во всем теле и головную боль.

Врач предупреждает, что экспериментировать с килограммами шоколада не стоит, так как передозировка алкалоидами может привести к остановке сердца. Для того чтобы погибнуть "сладкой смертью", нужно съесть около 40 кг молочного или 20 кг горького (черного) шоколада.

Однако в истории нет ни одного случая смерти человека от передозировки шоколада. А вот давать котам или собакам шоколад не стоит – даже одного шоколадного батончика может оказаться достаточно для гибели животного.