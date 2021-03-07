UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эта доза шоколада может оказаться смертельной: ученые удивили заявлением

Автор: Анна Шиканова

О полезных свойствах шоколада и его вредности споры идут уже не один год. Известно точно, что шоколад не стоит давать маленьким детям, а также его категорически нельзя давать животным. Однако ученых заинтересовало, какая доза шоколада может оказаться смертельной.

Как сообщает портал Ukr.Media, врач и профессор из Нью-Йоркского университета Рид Колдуэлл, смог обнаружить дозу шоколада, которая способна вызвать остановку сердца.

Профессор Колдуэлл утверждает, что существует токсичная доза шоколада, которая может не просто вызывать проблемы с пищеварением, но и привести к смерти. По словам ученого, в шоколаде содержится теобромин, который является растительным алкалоидом.

В небольших дозах это вещество даже полезна для организма человека. Теобромин используют в некоторых сосудосуживающих препаратах, к примеру – в составе мочегонных препаратов. Также он популярен в кулинарии.

Но вот в больших дозах теобромин может привести не только к расширению сосудов, но и к усиленному мочевыделению, что вызовет ускоренное сердцебиение, повышенное потоотделение, дрожь во всем теле и головную боль.

Врач предупреждает, что экспериментировать с килограммами шоколада не стоит, так как передозировка алкалоидами может привести к остановке сердца. Для того чтобы погибнуть "сладкой смертью", нужно съесть около 40 кг молочного или 20 кг горького (черного) шоколада.

Однако в истории нет ни одного случая смерти человека от передозировки шоколада. А вот давать котам или собакам шоколад не стоит – даже одного шоколадного батончика может оказаться достаточно для гибели животного.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали продукты, которые спасут от апатии и сонливости.

А также рассказывали о том, что врач-гастроэнтеролог объяснила, почему алкоголь нельзя закусывать шоколадом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины исследованиешоколадученые
Читайте также
В детских игрушках обнаружили более 100 вредных веществ: чем играть категорически нельзя
В украинских магазинах нашли опасные шоколадки: их изымают из продажи
Прогноз погоды