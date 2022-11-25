Довговічний ліхтарик для дому своїми руками: коштує копійки
Відключення світла у багатьох містах України через масові ракетні атаки на електричну інфраструктуру триває. Отже, українці вигадують нові способи, як зробити світло вдома - лампочки, ліхтарики, свічки.
Одним із таких способів поділився блогер Моначі у Twitter.
Щоб зробити дуже дешевий, але корисний ліхтарик своїми руками, вам знадобиться: кілька світлодіодних лампочок, звичайна голка для шиття та батарейки АА.
Батарейки краще купувати в упаковці по 4 шт. З такої кількості вийде щонайменше дві лампочки. Розрізаємо упаковку навпіл, одну батарейку витягуємо та перевертаємо.
Далі закріплюємо світлодіодну лапочку – по одному вусику на кожну батарейку. Знизу вставляємо голку, яка буде вимикачем.
Якщо упаковка від батарейок розірвалася – не біда, їх можна з'єднати скотчем. І прикріпити так само світлодіод і голку.
Однієї такої лампочки вистачить, щоб висвітлити невелике приміщення, двох-трьох – велику кімнату чи кухню.
Світлодіодні лампочки можна купити в будь-якому магазині електротоварів, а також на ринках – у кіосках, де продають ліхтарики, вимикачі, гірлянди та інші електроаксесуари.
Вартість однієї такої лампочки – 30 гривень. 20 гривень – за батарейки та 10 гривень – за одну світлодіодну лампочку.
Така лампочка працюватиме від 1 тижня до 1 місяця – залежить від потужності батарейок. Але загалом – значно довше, ніж звичайна воскова свічка. І світла від такої лампочки значно більше.
Хочу поділитися цим лайфхаком із довговічними ліхтариками, бо мої батьки вже це випробували і тепер постійно користуються. Дешеві та довготривалі ліхтарики із батарейки та світлодіоду: pic.twitter.com/plCuQaEAU1—
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