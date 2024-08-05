Довго залишає ситим. Дієтолог поділилася рецептом омолоджуючої страви

Рецепт омолоджуючого песто

Дієтолог радить приготувати соус песто, який складається з декількох інгредієнтів:

шпинат

петрушка

базилік

часник

сир пармезан

горіхи

насіння соняшника

оливкова олія

лимон

сіль за смаком

Як зробити соус

Спочатку подрібніть горіхи, це можна зробити у ступці, додайте насіння соняшника та потовчіть. Потім вичавіть лимон у горіхову суміш. Поріжте базилік, включаючи стебла, так само зробіть і з петрушкою і шпинатом. Додайте зелень у ступку і добре потовчіть.

Потім додайте тертий пармезан, сік лимона та оливкову олію та знову перемішайте у ступці. Тепер соус можна додавати у страви, чи просто мазати на хліб!