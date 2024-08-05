Довго залишає ситим. Дієтолог поділилася рецептом омолоджуючої страви
Збалансоване харчування - це основа вашого здоров'я. А ще гарні новини полягають у тому, що використання певних продуктів у їжу може призупинити процеси старіння.
Яку страву можна приготувати для молодості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео дієтолога Оксани Скиталінської на YouTube.
Рецепт омолоджуючого песто
Дієтолог радить приготувати соус песто, який складається з декількох інгредієнтів:
- шпинат
- петрушка
- базилік
- часник
- сир пармезан
- горіхи
- насіння соняшника
- оливкова олія
- лимон
- сіль за смаком
Як зробити соус
Спочатку подрібніть горіхи, це можна зробити у ступці, додайте насіння соняшника та потовчіть. Потім вичавіть лимон у горіхову суміш. Поріжте базилік, включаючи стебла, так само зробіть і з петрушкою і шпинатом. Додайте зелень у ступку і добре потовчіть.
Потім додайте тертий пармезан, сік лимона та оливкову олію та знову перемішайте у ступці. Тепер соус можна додавати у страви, чи просто мазати на хліб!
Нагадаємо, що вчені виявили продукт, який вбереже від депресії, якщо його їсти тричі на день.
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