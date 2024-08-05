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Довго залишає ситим. Дієтолог поділилася рецептом омолоджуючої страви

Понеділок 05 серпня 2024 09:50
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Довго залишає ситим. Дієтолог поділилася рецептом омолоджуючої страви Дієтолог дала рецепт омолоджуючої страви (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Збалансоване харчування - це основа вашого здоров'я. А ще гарні новини полягають у тому, що використання певних продуктів у їжу може призупинити процеси старіння.

Яку страву можна приготувати для молодості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео дієтолога Оксани Скиталінської на YouTube.

Рецепт омолоджуючого песто

Дієтолог радить приготувати соус песто, який складається з декількох інгредієнтів:

  • шпинат
  • петрушка
  • базилік
  • часник
  • сир пармезан
  • горіхи
  • насіння соняшника
  • оливкова олія
  • лимон
  • сіль за смаком

Як зробити соус

Спочатку подрібніть горіхи, це можна зробити у ступці, додайте насіння соняшника та потовчіть. Потім вичавіть лимон у горіхову суміш. Поріжте базилік, включаючи стебла, так само зробіть і з петрушкою і шпинатом. Додайте зелень у ступку і добре потовчіть.

Потім додайте тертий пармезан, сік лимона та оливкову олію та знову перемішайте у ступці. Тепер соус можна додавати у страви, чи просто мазати на хліб!

Нагадаємо, що вчені виявили продукт, який вбереже від депресії, якщо його їсти тричі на день.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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