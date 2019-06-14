Не довезли до больницы: мужчина погиб после укуса насекомого

В городе Бурынь Сумской области умер 38-летний местный житель из-за укуса шершня. После укуса он почувствовал ухудшение самочувствия и ему немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. По дороге в больницу мужчина скончался, несмотря на все усилия врачей.

Как сообщили в Национальной полиции Сумской области, по данному факту открыто уголовное производство, а тело погибшего доставили в морг. Предположительно, в результате укуса шершня у мужчины развилась острая аллергическая реакция, что и стало причиной смерти.

Укус шершня может быть опасен (pixabay.com)

Специалисты напоминают, что укус шершня очень опасен и пострадавшему нужно немедленно оказать медицинскую помощь, чтобы снизить риск развития серьезных осложнений.

Укус шершня легко отличить от укуса других насекомых. Он вызывает:

Резкую боль, и при этом насекомое не сразу реагирует на то, что вы его отгоняете и продолжает кружится рядом.

Кожа краснеет от укуса моментально.

Место укуса начинает сильно чесаться.

На месте отека почти сразу появляется отек.

В месте укуса, если насекомое впрыснуло яд, может развиться заражение и гной.

Также после укуса насекомого могут возникнуть такие осложнения:

Аллергия на состав слюны насекомого, которая проявляется после укуса в виде высыпания.

Образование узлов из-за инфицированной ранки, под кожей могут появится личинки насекомого.

Увеличение лимфатических узлов.

После укуса насекомого нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, а до того – прижать место укуса чистой салфеткой, приложить что-то холодное (например, кусочек льда), промыть место укуса чистой водой с хозяйственным мылом (если мыло попадет в рану – это не опасно), обработать рану антисептиком и принять внутрь антигистаминный препарат.

На природе, если рядом нет крана с водой, к месту укуса можно приложить чистый лист подорожника или стебель одуванчика, отличным дезинфицирующим средством может стать водка с солью или содой – она не даст распространиться отеку. И место укуса нельзя чесать, особенно грязными руками.

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