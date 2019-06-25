Доверие исчерпано: Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских

Елизавета II решила самостоятельно контролировать жизнь Меган Маркл и принца Гарри, поскольку порой герцоги Сассекские бывают крайне непредсказуемы, чего королева Великобритании хочет избежать. Об этом сообщает Express.

Принц Гарри и его супруга Маркл порой пытаются показать всем свою независимость: они нарушают традиции королевской семьи либо попадают в громкие скандалы. Ее Величество хочет позаботиться об этом.

Отмечается, что отделение Меган Маркл и принца Гарри от Кенсингтонского дворца - идея королевы. Ведь таким образом они поселились в особняке неподалеку и она имеет возможность контролировать их действия.

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Целью подобной "слежки" является обеспечение грамотной работы. "То, что делают Меган и Гарри, будет координироваться действиями всех членов семьи. Именно поэтому не будет независимого королевства "Фрогмор", - отметил инсайдер.

Напомним, что Маркл снова расстроила Елизавету II. Герцогиня, которая после рождения Арчи должна была стать более покладистой, не оправдала ожидания экспертов и в очередной раз озадачила своим поведением.

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