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Доверие исчерпано: Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских

STYLERПерсоны    25.06.2019 - 08:34
Доверие исчерпано: Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских
Елизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Великобритании держит под контролем частную жизнь Маркл и Гарри

Елизавета II решила самостоятельно контролировать жизнь Меган Маркл и принца Гарри, поскольку порой герцоги Сассекские бывают крайне непредсказуемы, чего королева Великобритании хочет избежать. Об этом сообщает Express.

Принц Гарри и его супруга Маркл порой пытаются показать всем свою независимость: они нарушают традиции королевской семьи либо попадают в громкие скандалы. Ее Величество хочет позаботиться об этом.

Отмечается, что отделение Меган Маркл и принца Гарри от Кенсингтонского дворца - идея королевы. Ведь таким образом они поселились в особняке неподалеку и она имеет возможность контролировать их действия. 

Доверие исчерпано: Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов СассекскихМеган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Целью подобной "слежки" является обеспечение грамотной работы. "То, что делают Меган и Гарри, будет координироваться действиями всех членов семьи. Именно поэтому не будет независимого королевства "Фрогмор", - отметил инсайдер.

Напомним, что Маркл снова расстроила Елизавету II. Герцогиня, которая после рождения Арчи должна была стать более покладистой, не оправдала ожидания экспертов и в очередной раз озадачила своим поведением. 

Ранее мы писали, что Миддлтон заподозрили в лицемерии и предположили, что она давно завидует Маркл за умение держаться на публике.

Мы сообщали, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

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