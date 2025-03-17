Довелося їсти навіть черепах: чоловік 95 днів бовтався у Тихому океані і дивом вижив

Чоловік вирушив на риболовлю і взяв з собою провізії на два тижні. Але його човен збився з курсу через сильний шторм і він опинився в Тихому океані, де плавав на самоті понад три місяці.

Як чоловікові вдалося вижити посеред океану, чим він харчувався та як його врятували, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

61-річний Максимо Напа Кастро вирушив з міста Маркона на південному узбережжі Перу на рибалку 7 грудня 2024 року. Він планував бути у подорожі до двох тижнів і взяв з собою запас їжі. Але за 10 днів його човен збився з курсу через сильний шторм і Максимо опинився посеред Тихого океану.

Родина чоловіка почала пошуки, але морські патрулі так і не змогли знайти хоч якісь сліди його човна. Мати Максимо, Олена Кастро зізналася ЗМІ, що хоч їхня родина є оптимістами, вони почали втрачати надію.

"Я сказала Господу, живий він чи мертвий, просто поверни його до мене, навіть якщо це для того, щоб побачити його в останній раз. Мої доньки ніколи не втрачали віру. Вони мені казали: мамо, він повернеться, повернеться", - сказала жінка.

Майже три місяці уся родина Максимо молилася, щоб він повернувся додому живим. Найбільше переживала його донька, Інес Напа Торрес. Вона писала у соцмережах, що не втрачає надію, що батька буде знайдено.

"Кожен день - це страждання для всієї родини, і я розумію біль моєї бабусі, тому що як мати я розумію її. Ми ніколи не думали, що переживемо цю ситуацію, я б нікому цього не побажала, ми не втрачаємо надії, тату, знайти тебе", - написала Інес на початку березня.

16 березня Максимо помітив еквадорське риболовне судно - майже в тисячі кілометрів від узбережжя. Він почав подавати сигнали, щоб його помітили й моряки прийшли на допомогу.

Чоловік був сильно зневоднений і в критичному стані. Коли його врятували, він зізнався що не їв останні 15 днів.

Щоб вижити посеред океану Максимо довелося їсти плотву, птахів і як він зізнався, ще й черепах. Він збирав дощову воду, щоб мати, що пити.

"Я не хотів помирати. Я їв плотву, птахів, останнє, що я їв, це черепах. У мене онучка, якій кілька місяців. І мама. Я думав про них, щоб не збожеволіти. Я вдячний Богу, що він дав мені другий шанс", - розповів чоловік.

Після порятунку Максимо доставили у лікарню в Пайті, де провели обстеження. Лікарі кажуть, що він був шокований, виснажений, але у задовільному фізичному стані - сам міг ходити, вмиватися.

Зараз він проходить реабілітацію у рідному місті та безмежно щасливий, що вдалося повернутися до родини.

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