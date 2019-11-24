Довели народ! В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд

Местные так спешили урвать себе одежду, что начали хватать друг друга за руки и оттаптывать ноги
В Ровно местные едва не устроили драку, пытаясь первыми попасть в секонд-хенд и урвать себе вещь подешевле. Видео с места инцидента было опубликовано в социальной сети Facebook в сообществе "Твое Ровно".
В борьбе за вход жители города были готовы вести себя достаточно агрессивно, толкаясь, цепляясь за одежду и ломая входные двери. Помимо пенсионеров в торовую точку пытались пробиться хорошо одетые подростки.
Связано это с тем, что в секонде можно не только найти дешевую вещь, но также и брендовую. После чего ее обычно перепродают подороже.
В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд
Подписчиков увиденное шокировало. Некоторые отметили, что это связано с бедностью и люди вынуждены таким образом выживать. Однако другим подобное поведение показалось диким:
В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд