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Довели народ! В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд

Новости » Жизнь   

Местные так спешили урвать себе одежду, что начали хватать друг друга за руки и оттаптывать ноги

В Ровно местные едва не устроили драку, пытаясь первыми попасть в секонд-хенд и урвать себе вещь подешевле. Видео с места инцидента было опубликовано в социальной сети Facebook в сообществе "Твое Ровно".

В борьбе за вход жители города были готовы вести себя достаточно агрессивно, толкаясь, цепляясь за одежду и ломая входные двери. Помимо пенсионеров в торовую точку пытались пробиться хорошо одетые подростки.

Связано это с тем, что в секонде можно не только найти дешевую вещь, но также и брендовую. После чего ее обычно перепродают подороже.

В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд

Подписчиков увиденное шокировало. Некоторые отметили, что это связано с бедностью и люди вынуждены таким образом выживать. Однако другим подобное поведение показалось диким:

  • Молодежь на завоз за топ шмотками. Между прочим не дешево, на рынке за такие деньги можно новую преобрести, но не топовую.
  • Чорная пятница началась раньше чем ожидалось.
  • Извините, но это уже дикарство.
  • Это что? Конец света! Можно подумать, что эти люди голые ходят.

В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд

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