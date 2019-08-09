Довел мою девушку до слез: в Киеве маршрутчик угрожал ветерану АТО (видео)

Водитель маршрутки унижал и угрожал ветерану АТО, участнику боевых действий на Востоке Украины. Досадный инцидент произошел в Киеве в маршрутном такси №241, которое курсирует от метро Лесная до Лесного массива. Об этом на своей странице Facebook рассказал сам молодой человек.

По словам Михаила Стрижки, он встретил свою девушку возле метро. Она заплатила за проезд, а ветеран показал удостоверение. Однако маршрутчика вывело из себя не это - его возмутил рюкзак девушки, который Михаил поставил возле пассажирских сидений в полупустой маршрутке.

Хотя вещи занимали минимально места, водитель начал требовать у молодых людей заплатить за багаж или же взять его на руки.

Водитель маршрутки в Киеве угрожал ветерану АТО (фото: facebook.com/strizhkasindikat)

К тому же другим пассажирам с большими рюкзаками, которые оплатили свой проезд, он не сказал не слова.

"Угрожал, что никто никуда не поедет, пытаясь настроить против меня других пассажиров. Тем, кто с большими рюкзаками и умывал его купюрой с изображением Богдана Хмельницкого, он не говорил и слова", - пишет Михаил Стрижка.

Девушка военного начала плакать, а все пассажиры стали на его сторону.

"Пытался угрожать мне полицией и кого-то вызванивать, но что-то не получилось", - добавил парень.

Водитель маршрутки в Киеве угрожал ветерану АТО (скрин: facebook.com/strizhkasindikat)

Перед выходом из маршрутки ветеран снял "героя" на видео, однако тот на камеру уже не повторил своих угроз.

Водитель маршрутки в Киеве угрожал ветерану АТО (видео: facebook.com/strizhkasindikat)

Отметим, что пользователи сети поддержали ветерана в комментариях, не понимая, почему в стране, в которой идет война, до сих пор случаются такие ситуации.

Гнида.

Они очень страдают из-за своей трусости. Вот и пытаются таким образом самореализоваться.

Сафари открыто! Кто найдет ушлепков, первым ставлю кофе! Ставки принимаю, предложения тоже!

Сколько уже таких ситуаций было... Жаль, что люди воюют, рискуя жизнью и здоровьям за таких оленей... Пусть бы попробовал, на войне всегда надо водители...

Водитель маршрутки в Киеве угрожал ветерану АТО (скрин: facebook.com/strizhkasindikat)

Как мы ранее писали, в Днепре водитель маршрутки публично унизил ветерана АТО. Инцидент произошел утром 20 июля в маршрутке №136. Водитель транспортного средства взял с бойца деньги, а также сдачу, которую военный не захотел забирать.

Кстати, недавно в Киеве на полном ходу горела маршрутка. Согласно сообщению, маршрутное такси загорелось рано утром. Поскольку полиция оказалась рядом, правоохранители огородили место и начали тушить пожар.