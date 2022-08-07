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Доцент харьковского политеха сливал данные о ВСУ для вражеских ударов, и получил условный срок

Коллаж РБК-Украина: суд в Харькове дал условное доценту, который сливал данные о ВСУ для российских ударов
Автор: Владимир Костырин

Преподаватель Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", доцент кафедры физики металлов и полупроводников помогал российским оккупантам, публикуя в соцсети "ВКонтаке" информацию о позициях военных ВСУ, и в итоге получил условный срок.

Решение Киевского районного суда в Харькове обнародовано на сайте Единого реестра судебных решений.

В отношении мужчины было открыто уголовное производство "Преступления против основ национальной безопасности Украины, шпионаж".

В материалах дела указывается, что преподаватель ХПИ 11 мая слил в российской соцсети данные о расположении украинских военных, выложил изображение карты местности в приложении Google Maps с координатами, обозначив, где находятся бойцы ВСУ.

"Примерно 30-40 нациков разместились с тремя артиллерийскими пушками в моем районе по ул. Шевченко 315 (у здания патрульной полиции), ждите прилета:) Видимо ситуация с разрушенными зданиями СБУ и полиции ничего не научила. Народ, живущий в Киевском районе будьте осторожнее и бдительней, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, прячитесь в укрытиях, укропы тоже бьют по своим, а потом списывают на страну "агрессора" Россию"", - так подписал подсудимый свой пост.

2 августа доцент предатель заключил сделку с прокурором Василием Пановым и адвокатом Сергеем Крутько, и "безоговорочно признал свою виновность в совершении уголовного преступления".

Таким образом судья Садовский приговорил мужчину за распространение информации о ВСУ в период действия военного положения к 5 годам лишения свободы с 2 годами условно. Вердикт может быть обжалован в суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Как уточняют харьковские СМИ, судили Максима Вячеславовича Решетняка. Профиль доцента ХПИ с информацией о педагоге есть на сайте кафедры физики металлов и полупроводников этого вуза.

Доцент ХПИ Максим Решетняк (фото: web.kpi.kharkov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о директоре школы под Киевом, которая помогала российским оккупантам, и вышла под залог.

К слову, недавно в Харькове произошел и другой скандал, связанный с доцентом вуза - преподаватель Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого на лекциях травила российские фейки об "Азове", и, как выяснилось позже, она была отчислена.

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ХарьковСуд