Эти доступные украинцам продукты гарантируют похудение

Украинцам рассказали про супер продукты, которые гарантируют похудение. Их структура дает насыщение, а низкая калорийность позволяет сбрасывать вес. Ведь для их переваривания организму нужно больше энергии, чем отдадут вам эти продукты.

Речь идет о так называемых "продуктах с отрицательной калорийностью". Включайте их в рацион, чтобы добиться результата вашей мечты, пишет Newsyou. Но это конечно не означает, что "догоняться" нужно чизбургером с литром колы.

Огурцы и сельдерей

В 100 граммов огурцов всего 14 калорий, в стебле сельдерея 13, а в корне - 32. Кроме того в них также имеется витамин С, много калия и клетчатки.

Помидоры и цветная капуста

Содержащийся в помидорах ликопен "контролирует" уровень холестерина и давление, к тому же в 100 граммах всего 18 калорий. Чуть больше калорий (25) содержится в цветной капусте, зато она богата витаминами С и К.

Перец чили

Перец чили попал в список не из-за низкой калорийности, а из-за капсаицина, который повышает метаболизм и сжигает калории.

Зеленое яблоко

В них очень много клетчатки, которая требует столько энергозатрат для усвоения, что способствует похудению. И это не говоря о витаминах и минералах, содержащихся в яблоках.

Нежирное мясо

В 100 граммах продукта содержится от 140 до 170 калорий, только вот белки, содержащиеся в этом кусочке, потребуют больших затрат для усвоения.

Ранее врачи назвали самые опасные рыбные консервы, которые не стоит покупать.

Также мы писали про самую полезную кашу, которая утоляет голод и сжигает жир.