"Доступные лекарства" во время войны: украинцам рассказали о новшествах с рецептами и как найти нужную аптеку

Она отметила, что для выписки рецепта на лекарства нет привязки к месту регистрации пациента, к его фактическому месту проживания.

Чтобы упростить процедуру получения доступных лекарств, сделали возможность их отпускать по бумажному рецепту.

"Если у врача нет возможности выписать электронный рецепт (например, нет света или проблемы с доступом в интернет), то бумажный рецепт также действует в аптеке, которая работает по договору с Национальной службой здоровья Украины, поэтому лекарства можно получить бесплатно", - говорит представитель НСЗУ.

Также есть возможность получить рецепт дистанционно.

"Если пациент пользуется программой "Доступные лекарства" и имеет связь со своим врачом онлайн, то пациент может получить этот рецепт на свой телефон без посещения врача, а связаться с ним онлайн", - рассказала Петрик.

Также было введено новшество, позволяющее гражданам, не имеющим возможности связаться с врачом, с которым подписана декларация, просто обратиться в ближайший пункт первичной медпомощи к любому врачу - и там получить рецепт на лекарства.

"Это нововведение также действует на период военного положения, чтобы пациентам проще получать препарат", - объяснила Петрик.

Получив рецепт на нужные лекарства, граждане могут взять его в аптеке, где его продают, и получить препарат бесплатно - это обеспечивается программой медицинских гарантий. Главное тут, чтобы эта аптека работала по договору с Национальной службой здоровья Украины.

Петрик также добавила, что во время войны конечно есть сложности с логистикой и с доступом к определенным препаратам. Чтобы найти нужную аптеку и узнать актуальную информацию, нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677 (бесплатно с любых номеров в пределах Украины).

"По этому номеру можно получить информацию о том, в какой аптеке на территории, где проживает пациент, можно получить доступное лекарство. Пока такая информация на официальном сайте закрыта из соображений безопасности. Поэтому аптеку можно найти по номеру 1677 в пределах Украины с любых номеров", - сообщила она.