Доступний та ефективний спосіб знизити тиск без ліків: що допоможе

Нове дослідження показує, що щоденне вживання калію допомагає запобігти серйозним наслідкам підвищеного артеріального тиску.

Провідний автор доктор Ліпін Хуанг, науковий співробітник Інституту Джорджа сказав, що вплив на кров'яний тиск як харчового натрію, так і харчового калію відомий вже давно. Але тільки завдяки недавнім роботам із замінників солі, збагаченим калієм, величезний потенціал збільшення вмісту калію в раціоні став у центрі уваги.

"Високі рівні споживання натрію та низькі рівні споживання калію широко поширені, і обидва пов'язані з високим кров'яним тиском та підвищеним ризиком інсульту, хвороб серця та передчасної смерті", - сказала вона.

Вона додала, що використання замінника солі, при якому частина хлориду натрію замінюється на хлорид калію, вирішує обидві проблеми одночасно.

Такі результати показало дослідження, в якому брали участь понад 20 тисяч людей. Протягом п'яти років вони вживали сіль із калієм замість звичайної. Дослідження показало явне зниження ризику інсульту (14%), серйозних серцево-судинних подій (13%) та передчасної смерті (12%).

Вчені виявили, що додаткового калію припадало на частку від 61% до 88% ефектів зниження артеріального тиску, зафіксованих у дослідженні. У кожному випадку результати показали, що більша частина падіння артеріального тиску була пов'язана зі збільшенням вмісту калію в їжі, а не зниженням вмісту натрію в їжі.

Калій є важливим мінералом, який міститься в різних цілісних продуктах, включаючи бобові, горіхи, листові зелені овочі та фрукти, такі як банани, ківі та фініки. Високий рівень калію - одна з причин, через яку свіжі фрукти та овочі такі корисні. Обробка харчових продуктів має тенденцію зменшувати кількість калію в продуктах, і його часто замінюють натрієм - більш дешевим інгредієнтом.

Поточні рекомендації щодо харчування рекомендують споживання калію понад 3,5 г/день.