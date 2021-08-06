Достичь 70% вакцинированных в Украине до конца лета нереально, - эпидемиолог

По ее словам, решение о сокращении срока между прививками в идеале должны принимать производители вакцин.

"В начале вакцинации в Украине была одна вакцина и срок был увеличен. Увеличивать или уменьшать сроки между вакцинациями можно, но это должны делать производители вакцин, а не врачи или чиновники. Именно они проводят клинические исследования, следят за ситуацией, и если производители приходят к выводу, что можно сократить срок между вакцинацией, то для этого готовятся соответствующие документы в регистрационное досье", - говорит эксперт.

Далее выбирается лучший момент для второй дозы, потому что весь смысл второй дозы - усилить первую дозу и увеличить количество антител, как должны производить после введения вакцины.

"Вакцинация против коронавируса существует меньше года, период наблюдений достаточно небольшой, поэтому процесс динамичный. Могут быть изменения и это нужно спокойно воспринимать... Достичь 70% вакцинированных к концу лета нереально. Если у нас есть потребность вакцинировать людей и достичь необходимой защиты, то здесь ускорение вакцинации неправильное. Понятно, что нужно выполнять обещания, но цифры здесь не главное. Главное - чтобы люди были защищены. Конечно, надо вакцинировать по плану, но спешить не совсем корректно", - пояснила Мухарская.