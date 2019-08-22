Доставали из-под авто: в Киеве водитель наехала на женщину и ребенка во дворе дома (видео)

Автомобиль наехал на женщину с девятилетним ребенком в Дарницком районе Киева. За рулем авто находилась 59-летняя женщина - она на значительной скорости сдала назад, а в это время мимо проходила женщина и ребенок. Об этом сообщает ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 22 августа, во дворе дома на Днепровской набережной, 19-А. Очевидцы предполагают, что водитель могла перепутать педали, поскольку скорость авто была слишком большой, как для придомовой территории.

"После столкновения они были под авто - ребята поднимали авто и доставали их оттуда", - написано в сообщении паблика.

К счастью, обошлось без жертв, пострадавших госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве авто наехало на женщину с ребенком во дворе дома (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети шокированы небывалым инцидентом. Они удивляются, как можно было перепутать педали.

Хоть бы с ребенком и мамой все хорошо было. В водителя права отобрать пожизненно.

Как из двух педалей можно перепутать, где тормоз, а где газ, аутисты.

Беда... Перепутать педали в тот момент когда там кто-то шел... Роковое стечение обстоятельств или, как говорят, "раз в жизни и палка стреляет".

В Киеве авто наехало на женщину с ребенком во дворе дома (скрин: facebook.com/KyivOperativ/)

Ранее мы писали, что в ночь на 20 августа в Киеве произошло жуткое ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

К слову, недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей. Как рассказала родственница пострадавшей семьи, за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.