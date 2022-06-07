"Достану волыну и пристрелю": водитель Range Rover угрожал "копам" в центре Киева (видео)

Свой Range Rover "герой" поставил не только под окнами Виталия Кличко, но и на зебре.

"В Киеве инспекторы оштрафовали базового нащадка на рейнджровере за парковку на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Мужчина начал философствовать, что ставить авто он имеет право, а на просьбу переставить на другую улицу, он ответил, что отведет инспектора "за угол" и там разберется "по-мужски".

Фото нашего "героя" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Когда ему сделали замечание, что военное положение не отменяет правил парковки, он стал угрожать.

"Ты знаешь, что такое военное положение? Это я должен достать волыну и тебя пристрелить", - заявил водитель инспектору полиции.