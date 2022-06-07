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"Достану волыну и пристрелю": водитель Range Rover угрожал "копам" в центре Киева (видео)

Коллаж РБК-Украина: водитель Range Rover угрожал "копам" в центре Киева
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель припарковал свой внедорожник на перекрестке Богдана Хмельницкого и Лысенко, где, как известно, живет мер Киева. На замечание инспекторов убрать авто, начал им угрожать.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Свой Range Rover "герой" поставил не только под окнами Виталия Кличко, но и на зебре.

"В Киеве инспекторы оштрафовали базового нащадка на рейнджровере за парковку на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Мужчина начал философствовать, что ставить авто он имеет право, а на просьбу переставить на другую улицу, он ответил, что отведет инспектора "за угол" и там разберется "по-мужски".

Фото нашего "героя" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Когда ему сделали замечание, что военное положение не отменяет правил парковки, он стал угрожать.

"Ты знаешь, что такое военное положение? Это я должен достать волыну и тебя пристрелить", - заявил водитель инспектору полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве проучили "героя парковки", из-за которого мусор не могли вывезти пять раз.

Также сообщалось, что мужчина жестко наказал "героя парковки", оставив царапину на капоте авто ключами.

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происшествиепарковка