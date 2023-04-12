Дослідники з'ясували, як високий кров'яний тиск у 30-40 років пов'язаний із ризиком деменції

Як проводили дослідження

Науковці вивчили дані магнітно-резонансної томографії (МРТ) сканування мозку 427 учасників досліджень, отримавши відомості про стан здоров'я з 1964 по 1985 рік для різноманітної когорти людей похилого віку близько 75 років з Азії, темношкірих, латиноамериканців та європеоїдів.

Були отримані два показники артеріального тиску, коли учасникам було від 30 до 40 років. Це дозволило дослідникам визначити, чи були вони гіпертоніками, перейшли до гіпертонії чи мали нормальний кров'яний тиск у молодому дорослому віці.

МРТ-сканування проводилось у період з 2017 по 2022 рік, що дозволило їм шукати нейровізуалізуючі біомаркери нейродегенерації та цілісності білої речовини у пізньому віці.

Що з'ясувалося

Дослідники виявили, що група з високим кров'яним тиском згодом мала найгіршу цілісність білої речовини у мозку, що пов'язано з деменцією.

З'ясувалося, що негативні зміни мозку в деяких областях, такі як зменшення об'єму сірої речовини та об'єму лобової кори, були сильніше виражені у чоловіків.

Науковці також зазначили, що відмінності можуть бути пов'язані із захисними властивостями естрогену перед менопаузою.

При цьому дослідники звертають увагу, що через обмежений розмір вибірки вони не можуть докладно вивчити расові та етнічні відмінності, і рекомендують з обережністю інтерпретувати результати гендерних відмінностей.

Важливість дослідження

"Лікування деменції надзвичайно обмежене, тому виявлення факторів ризику і захисних факторів, що піддаються зміні, протягом усього життя є ключем до зниження ризику хвороби", - розповіла доцент Департаменту наук про громадську охорону здоров'я, перший автор дослідження Крістен Джордж.

Вона додала, що високий артеріальний тиск є "неймовірно поширеним та виліковним фактором ризику", пов'язаним з деменцією.

"Це дослідження показує, що стан гіпертонії в ранньому дорослому віці важливий для здоров'я мозку через десятиліття", - зазначила Джордж.

Необхідність турботи про здоров'я серця та мозку та важливість факторів ризику в ранньому віці підкреслює старший автор дослідження Рейчел Вітмер, професор кафедр громадської охорони здоров'я та неврології, керівник відділу епідеміології, заступник директора Центру хвороби Альцгеймера Каліфорнійського університету в Девісі.

Допомогти знизити високий артеріальний тиск можуть, зокрема, прості зміни способу життя, такі як скорочення споживання солі, активний спосіб життя та відмова від алкоголю.