"Досить зрадо**бити": військовий зробив потужну заяву про ялинки та скандали

Боєць батальйону "Айдар" Стас "Осман" Бунятов зробив заяву щодо ялинок та скандалів в Україні. У Києві, Львові та деяких інших містах вже встановили головні святкові дерева, але це сподобалося не усім українцям.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), військовий написав, що думає про ялинки та те, що вони нібито "не на часі", у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" .

Чому ялинки в умовах повномасштабної війни - доречні

Військовий написав, що хоче "розбавити наболілу тему" з ялинками. Він зазначив, що це дійсно зараз не є необхідністю, але маленьким українцям бачити свято та вірити у диво дуже важливо.

"Так, наразі це не супер-важливо, але пам'ятайте, що у нас є маленькі діти, яким попри війну і ракети, фронт і втрати, в 4 рочки треба бачити ялинку, вірити в Санту, отримувати подаруночки, навіть якщо немає батьків", - пояснив військовий.

Військовий відповів, чи доречні ялинки (фото: instagram.com/stanislav_osman)

"Не на часі?"

Також "Осман" додав, що його батальйон іноді допомагає дитбудинку, який виїхав з України до Туреччини. І військовому не подобається фраза про "не на часі" та усі скандали на тлі цього.

"Скажете: "не на часі"? Та клав я болт на того, хто придумав цю фразу, для них зараз і наші життя "не на часі". Будьте людянішими, тим паче на ялинку ніхто з бюджету кошти не виділяє, досить зрадо**бити з приводом та без", - додав "Осман" та закликав людей не забувати донатити й підтримувати збори.

Що військовий думає про скандали навколо фрази "не на часі" (фото: instagram.com/stanislav_osman)

Ялинки у Києві та Львові - що відомо

Нагадаємо, днями у столиці вже засвітили головну ялинку країни. Різдвяне дерево прикрасили у національних кольорах, а на верхівці встановили тризуб. Також ялинку вже встановили у Львові. На ній замість верхівки протитанковий їжак.

Окрім цього, військові показали "головну новорічну ялинку" країни біля Бахмута. Там теж встановили "святкове" дерево, яке стало символом незламності й розчулило українців.