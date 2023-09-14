Дощі та грози. До України йде похолодання: в яких областях буде найхолодніше

Попри настання осінньої пори вересень тішить українців теплом. Але рано чи пізно похолодання все ж наступить, і от днями до України вже прийде атмосферний фронт із дощами та грозами.

Де чекати на зниження температури - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз погоди від синоптиків

За словами синоптика Наталки Діденко, з 15 вересня Україну накриють дощі з грозами. Спочатку вони пройдуть у західних регіонах і будуть рухатися північними, місцями у центральних та на Одещині, а після цього атмосферний фронт піде східніше.

Відповідно й температура повітря знизиться.

"У західних областях завтра очікується +20+26 градусів. На решті території ще не встигне, +24+29 градусів. На сході буде свіженько, +21+24 градуси", - пише Діденко у Facebook.

Вона додає, що ближче до вихідних температура знову підвищиться.

Раніше кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також повідомляв, що в третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

Зверніть також увагу, що люди із серцево-судинними захворюваннями можуть особливо відчувати зміну погоди. Тому в такі дні краще зменшити навантаження та більше відпочивати.

Що кажуть погодні ресурси

Sinoptik.ua пише, що 14 та 15 вересня в Києві пройдуть дощі з грозами. Температура повітря знизиться до 21-23 градусів тепла, проте з наступного тижня знову сягне позначки 27 на термометрі.

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

За прогнозом Meteofor, в Києві буде хмарно, а дощити почне лише з наступного тижня. Зміни атмосферного фронту будуть відчутними й за температурою, яка знизиться до 23-24 градусів. До речі, на цьому ресурсі не прогнозують різке потепління.

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

Відповідно до прогнозу Meteoprog багато опадів не варто очікувати, натомість небо затягнуть хмари. Стовпчики термометра будуть стрибати від 19 до 28 градусів вище нуля.

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)