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Дощі та грози. До України йде похолодання: в яких областях буде найхолодніше

Україна, Четвер 14 вересня 2023 09:35
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Дощі та грози. До України йде похолодання: в яких областях буде найхолодніше Погода у вересні 2023 (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Попри настання осінньої пори вересень тішить українців теплом. Але рано чи пізно похолодання все ж наступить, і от днями до України вже прийде атмосферний фронт із дощами та грозами.

Де чекати на зниження температури - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз погоди від синоптиків

За словами синоптика Наталки Діденко, з 15 вересня Україну накриють дощі з грозами. Спочатку вони пройдуть у західних регіонах і будуть рухатися північними, місцями у центральних та на Одещині, а після цього атмосферний фронт піде східніше.

Відповідно й температура повітря знизиться.

"У західних областях завтра очікується +20+26 градусів. На решті території ще не встигне, +24+29 градусів. На сході буде свіженько, +21+24 градуси", - пише Діденко у Facebook.

Вона додає, що ближче до вихідних температура знову підвищиться.

Раніше кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також повідомляв, що в третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

Зверніть також увагу, що люди із серцево-судинними захворюваннями можуть особливо відчувати зміну погоди. Тому в такі дні краще зменшити навантаження та більше відпочивати.

Що кажуть погодні ресурси

Sinoptik.ua пише, що 14 та 15 вересня в Києві пройдуть дощі з грозами. Температура повітря знизиться до 21-23 градусів тепла, проте з наступного тижня знову сягне позначки 27 на термометрі.

Дощі та грози. До України йде похолодання: в яких областях буде найхолодніше

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

За прогнозом Meteofor, в Києві буде хмарно, а дощити почне лише з наступного тижня. Зміни атмосферного фронту будуть відчутними й за температурою, яка знизиться до 23-24 градусів. До речі, на цьому ресурсі не прогнозують різке потепління.

Дощі та грози. До України йде похолодання: в яких областях буде найхолодніше

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

Відповідно до прогнозу Meteoprog багато опадів не варто очікувати, натомість небо затягнуть хмари. Стовпчики термометра будуть стрибати від 19 до 28 градусів вище нуля.

Дощі та грози. До України йде похолодання: в яких областях буде найхолодніше

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

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