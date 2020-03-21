Дорожают на 30% в сутки: на какие продукты взлетели цены из-за коронавируса

Коронавирус в Украине привел к объявлению карантина во всей стране, а также введению чрезвычайного состояния в отдельных городах и областях. В связи с действиями властей, а также появлением множества фейков, украинцы в страхе бросились сметать продукты с полок. Ажиотаж в супермаркетах привел к подорожанию продуктов, в частности - лимонов, чеснока и имбиря на 30% за последние сутки.

"Имбирь продают в среднем по 145 гривен за килограмм. Лимоны стоят 62 гривны, а чеснок - 95 гривен за килограмм. Спрос на эти продукты резко возрос. Люди покупают их, чтобы спасаться от респираторных заболеваний", - рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Среди овощей борщового набора всего подорожала лук. Стоит 13 грн / кг. На прошлой неделе ее продавали по 6,8-7,5 грн / кг.

"Лук дорожает, потому что Украина начала активнее продавать ее в Молдову и Турцию. Рост цены не стоит связывать с карантинными мерами", - говорит Гетьман.

С 7,5-8,5 грн до 9-10 грн в группе вырос килограмм картофеля. Свекла подорожала на 50 коп. - до 4,5-5,5 грн / кг. Капусту продают по 4,5-6 грн / кг.

Стоит отметить, что тенденция повышения цен наблюдается по всей стране. Аптеки также занимаются спекуляциями на жизненно важных ресурсах для украинцев, продавая одноразовые маски по необоснованно высоким ценам.

Напомним, что ранее в НБУ назвали сумму экономии Украины от падения цен на нефть.