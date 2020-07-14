Дорога смерти: какая трасса под Киевом считается самой опасной по ДТП

Старообуховская трасса под Киевом не просто так называется "дорогой смерти". Люди ее окрестили так за огромное количество страшных аварий, которые тут происходят.

На участке в 15 километров ежегодно фиксируют более трехсот аварий. Обычная трасса регионального значения с идеальным дорожным покрытием и незагруженная фурами должна быть образцом безопасного движения.

Впрочем, дорога имеет свою особенность. Ею ежедневно передвигаются жители элитной Конча-Заспы, среди них участники списка украинского Forbes и почти треть украинских парламентариев. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Например, в 2018 году на этой дороге произошло страшное ДТП. Один из автомобилей вылетел на встречку и врезался в другой. Удар был такой, что машины взорвались, а потом загорелись. Спасатели прибыли на место ДТП, но мужчина и женщина и их ребенок сгорели живьем в салоне.

В 2019 году в районе Конче-Заспы в ДТП погибли трое людей. Автомобиль "Таврия" лоб в лоб столкнулся в Folkswagen.

Каждый год на этой трассе полиция фиксирует более, чем 300 аварий. Главными причинами аварий являются превышение скорости и нарушении дистанции.

Напомним, что на этой трассе 12 июля произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Антон Желепа находился за рулем элитного внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic. Он отделался ушибами, а четверо из пяти членов семьи в Hyundai Tucson погибли. Жена, муж и 8-летняя дочь на месте, 10-летний сын - в больнице.

Старообуховскую трассу называют дорогой смерти (видео: ТСН)

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