Дорофеевой удалили опухоль: певица впервые показала шрам на груди (фото)

Так, 31-летняя артистка напомнила всем девушкам, как важно проводить регулярные скрининги на рак молочной железы, чтобы вовремя предотвратить проблему.

В частности, все четыре года Дорофеева замазывала тональным кремом шрам и прятала под одеждой. Однако, только недавно она его приняла и полюбила.

"Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами. И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по ее удалению", - написала звезда.

Дорофеева показала шрам на груди (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники певицы поблагодарили ее за честную и важную информацию. Также и артистку поддержал ее муж Владимир Дантес: "Моя девочка! Кайф, что поделилась!".