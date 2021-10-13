Дорофеевой удалили опухоль: певица впервые показала шрам на груди (фото)

Певица Надя Дорофеева четыре года назад удалила фиброаденому - доброкачественную опухоль молочной железы. Артистка все это время скрывала шрам на груди. Однако, во всемирный день без бюстгальтера, который отмечается сегодня, 13 октября, решила больше его не скрывать.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, 31-летняя артистка напомнила всем девушкам, как важно проводить регулярные скрининги на рак молочной железы, чтобы вовремя предотвратить проблему.
В частности, все четыре года Дорофеева замазывала тональным кремом шрам и прятала под одеждой. Однако, только недавно она его приняла и полюбила.
"Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами. И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по ее удалению", - написала звезда.
В комментариях поклонники певицы поблагодарили ее за честную и важную информацию. Также и артистку поддержал ее муж Владимир Дантес: "Моя девочка! Кайф, что поделилась!".
Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева решилась на радикальные изменения внешности.
Также мы писали, что Дантес раскрыл секреты долгой семейной жизни с Дорофеевой.