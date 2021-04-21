Дорофеева назвала самые поразительные места Европы: секс-театр и писающий мальчик

"Меня очень впечатлил писающий мальчик в Брюсселе - я была в шоке, что он такой маленький! Мы очень долго его искали, обошли все - думали, что там стоит огромная статуя. А он маленький, где-то в углу", - смеется Надя.

По ее словам, это тот случай, когда реклама отлично работает.

"Мы думали, что он будет эффектным, но нет. А вот ходить по секс-театрам в Амстердаме мне понравилось", - добавила Дорофеева.

А вот мужу певицы больше по душе Италия - с ее архитектурой и традициями.

"Когда наконец-то закончится карантин, советую всем съездить во Флоренцию. Это лучший город в Европе! Он объединяет и Рим, и Венецию, и вообще все итальянские города. В нем вы найдете все красоты, которые есть в этой стране", - посоветовал ведущий "Орла&Решки. 10 лет".

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (пресс-служба Нового канала)