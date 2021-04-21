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Дорофеева назвала самые поразительные места Европы: секс-театр и писающий мальчик

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 17:14
Дорофеева назвала самые поразительные места Европы: секс-театр и писающий мальчик Фото: Надя Дорофеева (пресс-служба Нового канала)
Автор: Styler

Надя Дорофеева и Владимир Дантес - самая яркая семья в украинском шоу-бизнесе. Именно поэтому их позвали стать ведущими тревел-шоу "Орел&Решка. 10 лет".

Они обожают путешествовать и побывали в самых разных уголках мира - США, Азии и, конечно же, Европе.

И теперь Дорофеева рассказала в интервью Новому каналу, какие именно больше всего ее поразили европейские места.

"Меня очень впечатлил писающий мальчик в Брюсселе - я была в шоке, что он такой маленький! Мы очень долго его искали, обошли все - думали, что там стоит огромная статуя. А он маленький, где-то в углу", - смеется Надя.

По ее словам, это тот случай, когда реклама отлично работает.

"Мы думали, что он будет эффектным, но нет. А вот ходить по секс-театрам в Амстердаме мне понравилось", - добавила Дорофеева.

А вот мужу певицы больше по душе Италия - с ее архитектурой и традициями.

"Когда наконец-то закончится карантин, советую всем съездить во Флоренцию. Это лучший город в Европе! Он объединяет и Рим, и Венецию, и вообще все итальянские города. В нем вы найдете все красоты, которые есть в этой стране", - посоветовал ведущий "Орла&Решки. 10 лет".

Дорофеева назвала самые поразительные места Европы: секс-театр и писающий мальчик

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (пресс-служба Нового канала)

Напомним, недавно Дорофеева в топе и мини покорила стилем, так что не устоял даже муж.

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