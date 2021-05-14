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Дорофеева или Каменских: букмекеры назвали звезду, которая первой станет мамой

Автор: Styler

Поклонники украинских звезд Насти Каменских и Нади Дорофеевой уже не первый год гадают, когда артистки станут мамами, тем более что певицы время от времени "подпитывают" домыслы фанатов высказываниями о семье, детях, грядущих важных переменах.

И вот такие суждения и предположения отразились в индустрии беттинга, которая уже давно не ограничивается только спортивной линией.

Недавно на сайте одной украинской компании появилось предложение угадать, в какой из звездных семей первым появится ребенок.

Какое заключают пари

Вероятность того, что супруга Потапа первой станет мамой, специалисты оценивают с коэффициентом 2.00. В то время как у жены Дантеса, по мнению любителей делать ставки, результат 1.70.

Таким образом эксперты полагают, что вероятность родить малыша первой у Дорофеевой, младшей на три года своей коллеги по сцене NK, больше.

Скриншот

Добавим, что в линии по ставкам ранее был "лидирующий" вариант того, что Дорофеева станет мамой до начала нынешнего, 2021 года. Коэффициенты распределились так: 1.70 - "да" и 2.10 - "нет".

Напомним, недавно Надя Дорофеева откровенно рассказала, когда станет мамой - артистка подчеркнула, что на самом деле карьера певицы никогда не была для нее "стоп-фактором" в этом вопросе.

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