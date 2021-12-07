Дорн об агрессии России против Украины: "это полный п*дец"

Иван Дорн признался, что начало агрессии России против Украины в 2014 году он воспринял как "полный п*дец".

"Я это воспринимаю как полный п*дец, если честно. Это единственное, что я могу сказать. У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе идет военный конфликт, и то, что по факту между Украиной и Россией происходит война... Это полный п*дец. Вот что я чувствую", - заявил Дорн.

Стоит отметить, что об этом он говорил на украинском языке. Музыкант подчеркнул, что таким образом он хочет найти общий язык со своей страной. Он заявил, что на вопросы о политике он будет отвечать на украинском языке.

Иван Дорн (скриншот с видео)

Дорн признал, что после всех этих событий продолжил давать концерты на территории РФ, поскольку делиться своей музыкой со всеми, кто хочет ее послушать.

Гордон поинтересовался у Дорна, ощущает ли он агрессию к украинцам на бытовом уровне во время гастролей в России.

Певец сказал, у россиян нет агрессии к украинцам. Они сожалеют, что так произошло. При этом некоторые не понимают, что происходит в Украине. Некоторые люди, считают, что Россия и Украина - это одна страна, и людей с таким мнением очень много. Кроме того, они считают, что Украина должна быть частью России.

Он также добавил, что пытается объяснять таким людям, что Украина - это другая страна, она независима, у нее другие ценности и культура.

Иван Дорн рассказал об агрессии России против Украины (видео: YouTube)